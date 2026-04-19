Smit geniet van bekerwinst en wuift kritiek weg

Kees Smit was trefzeker in de bekerfinale die AZ won van NEC. Na de wedstrijd sprak de jonge middenvelder over zijn vreugde en de ontvangen kritiek.

Kees Smit heeft zondagavond opnieuw zijn stempel gedrukt op een belangrijke wedstrijd voor AZ. In de gewonnen bekerfinale tegen NEC , die met 5-1 werd gewonnen, liet de twintigjarige middenvelder zich uiteindelijk gelden. Hoewel zijn spel gedurende de wedstrijd niet altijd even groots was, wist hij zijn naam met een doelpunt in de blessuretijd alsnog op het scorebord te zetten. Na afloop gaf hij, in het bijzijn van analist Kenneth Perez, een opmerkelijk interview dat de gemoederen deed bewegen.

In gesprek met Hans Kraay junior uitte Smit zijn immense vreugde over de overwinning. 'Ik ben gewoon heel erg blij', verklaarde hij opgewekt. 'Ik speel hier al zo ontzettend lang, maar lang geen prijs gewonnen met AZ. Niet alleen ik, maar gewoon de voorgaande jaren in het algemeen.' Voor de jonge middenvelder betekende dit zijn eerste grote prijs met de club, een moment waar hij duidelijk naar uitkeek. 'Voor mij is dit ook de eerste keer, dus ik ben heel benieuwd hoe dit is. Dit is ook geweldig voor onze supporters, Max (Huiberts, red.), Clasie, dat soort jongens. Het is geweldig dat we samen nog een prijs winnen.'

De festiviteiten na de wedstrijd liet hij niet aan zich voorbijgaan: 'Ik ga zeker een drankje doen ja, daar houd ik wel van op zijn tijd.' Over de kritiek die hij soms ontvangt, gaf Smit aan er niet veel waarde aan te hechten. 'Wat er gezegd wordt, ja… Ze mogen allemaal blijven schrijven, maar vanavond ben ik gewoon blij dat we hebben gewonnen. Ik lees ook allemaal dingen en uiteindelijk heb ik daar niet zoveel invloed op. Ik moet gewoon goed spelen, dat probeer ik elke week weer te doen. Soms gaat het even wat minder, maar ik blijf wel gewoon doorgaan.'

Hij benadrukte dat de positieve geluiden hem wel degelijk vertrouwen geven. 'Natuurlijk krijg ik ook de positieve verhalen mee, dat geeft me ook vertrouwen. Ik ben daar wel blij mee.' Op de vraag of hij het zwaar had gehad met de druk, reageerde hij nuchter: 'Of ik het pittig heb gehad? Nou, dat wil ik niet zeggen. Mensen hebben altijd een mening en dat kan goed of slecht zijn, maar ik heb er niet heel veel last van hoor.'

Analist Kenneth Perez reageerde na het horen van het interview met verbazing en een vleugje humor. 'Ik begreep hier helemaal niets van eerlijk gezegd. Hij krijgt alleen maar complimenten! Heel vaak is het wel zo dat één keer kritiek zwaarder weegt dan twintig keer complimenten.' Perez vond het opmerkelijk dat Smit enige vorm van klagen leek te hebben. 'Toch snap ik niet waarover hij te klagen heeft', ging Perez verder. 'Hij heeft zijn debuut gemaakt in het Nederlands elftal, de meeste mensen zijn over het algemeen zeer positief over zijn ontwikkeling. Hij mag het WK gaan spelen en gaat een mooie transfer maken… Dat hij niet elke wedstrijd bepalend is, dat kan.





Kees Smit AZ NEC Bekerfinale Interview

