Smaadzaak tussen Rebel Wilson en Charlotte MacInnes van start in Sydney

Regisseur Rebel Wilson staat terecht in een smaadzaak aangespannen door actrice Charlotte MacInnes na beschuldigingen over seksuele intimidatie door een filmproducent.

De juridische strijd tussen regisseur Rebel Wilson en actrice Charlotte MacInnes is deze week officieel van start gegaan in een rechtszaal in Sydney. De kern van het conflict draait om ernstige beschuldigingen van seksuele intimidatie die Rebel Wilson heeft geuit aan het adres van filmproducent Amanda Ghost. Volgens Wilson zou MacInnes het slachtoffer zijn geworden van ongewenst gedrag tijdens de productie van een gezamenlijke film, waarbij een gedeeld badmoment centraal stond.

Deze beweringen hebben geleid tot een smaadzaak, waarbij de juridische vertegenwoordiging van MacInnes de woorden van de regisseur bestempelt als kwaadaardige en volledig verzonnen verzinsels die bedoeld zijn om de reputatie van de betrokkenen te beschadigen. Tijdens de eerste zittingsdag kwam het advocatenteam van MacInnes met een alternatieve lezing van de gebeurtenissen. Zij bevestigden dat er inderdaad sprake was van een gedeeld bad, maar benadrukten dat dit een volstrekt onschuldige context had. Volgens hen was er sprake van een medische noodzaak, aangezien producent Amanda Ghost een ernstige allergische reactie had opgelopen na een dag aan het strand en hulp nodig had bij het koelen van haar huid. De advocaten onderstreepten dat beide vrouwen volledig gekleed waren in zwemkleding en dat er op geen enkel moment sprake was van fysiek contact of ongepaste intimiteit. De suggestie dat er sprake zou zijn geweest van seksuele intimidatie wordt door de actrice daarom resoluut van de hand gewezen als pure fantasie. Van de andere kant blijft de verdediging van Rebel Wilson vasthouden aan haar eerdere standpunten. Advocaat Dauid Sibtain voerde tijdens de zitting aan dat MacInnes zelf naar de regisseur was gestapt om haar ongemak te uiten over het voorval, maar dat zij later besloot om de vermeende klacht tegen Ghost in te trekken. Volgens Wilson was dit een strategische beslissing van de actrice om haar eigen carrièrekansen als actrice en muzikant veilig te stellen door de invloedrijke producent te vriend te houden. Deze aantijgingen van opportunisme worden door MacInnes echter fel ontkend. Terwijl de zittingen in Sydney naar verwachting nog negen dagen zullen duren, blijft de publieke opinie verdeeld over de vraag wie er in deze complexe zaak de waarheid spreekt. De uitkomst van deze rechtszaak kan verstrekkende gevolgen hebben voor de carrières van alle betrokkenen en werpt opnieuw een schaduw over de verhoudingen binnen de Australische filmindustrie





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Turbulentie en Triomf: Messi Leid Miami Na Onrustige Start Naar Zwaarbevochten ZegeOndanks trainerwissel en een dubbele achterstand, weet Lionel Messi zijn ploeg Inter Miami naar een spannende 2-3 overwinning te leiden tegen FC Dallas. De zege brengt Miami naar de tweede plaats in de Eastern Conference.

SD Worx-Protime hoopt Amstel Gold Race te gebruiken als keerpunt na mindere start voorjaarHet wielervoorjaar van de Vlaamse vrouwenploeg SD Worx-Protime verloopt anders dan vorig jaar, waarin ze 62 wedstrijden wonnen. De dominantie is afgenomen met concurrenten als FDJ die al meerdere grote wedstrijden op hun naam schreven. Rennster Mischa Bredewold, winnares van de Amstel Gold Race 2023, hoopt dat de ploeg de lijn weer kan oppakken en haar kenmerkende aanvallende stijl kan tonen, in plaats van achter de feiten aan te rijden.

Amstel Gold Race: vrouwen maken zich klaar voor start • presentatie mannen bezigDe 60ste Amstel Gold Race voor mannen en de 12de editie voor vrouwen.

Nerveuze start bekerfinale • NEC lichte overhand op AZVia dit liveblog houden we je op de hoogte van de bekerfinale tussen AZ en NEC in De Kuip.

Koning Carl Gustaf start stichting om scouting te stimulerenDe Zweedse koning Carl Gustaf heeft een nieuwe stichting opgericht die ervoor moet zorgen dat meer kinderen en jongeren kunnen kennismaken met de scouting. Dat deelt het Zweedse hof op Instagram samen met foto's van een jonge Carl Gustaf bij de scouting.

Koning Carl Gustaf start stichting om scouting te stimulerenDe Zweedse koning Carl Gustaf (79) heeft een nieuwe stichting opgericht die ervoor moet zorgen dat meer kinderen en jongeren kunnen kennismaken met de scouting. Dat deelt het Zweedse hof op Instagram samen met foto's van een jonge Carl Gustaf bij de scouting.

