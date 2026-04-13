Slotpleidooi Inez Weski: "De waarheid is gestorven"

In haar slotpleidooi in het proces tegen Inez Weski haalde de voormalig advocaat uit naar de aanklagers. Ze sprak over de teloorgang van de rechtsstaat en de invloed van kunst. De zaak draait om vermeende betrokkenheid bij de georganiseerde misdaad en het doorgeven van berichten aan Ridouan Taghi. Het OM eist 4,5 jaar cel. Weski zegt dat ze onder stress stond en wil niet spreken.

Het proces tegen Inez Weski is afgelopen maandag afgerond, een zaak die de gemoederen flink heeft beziggehouden. Tijdens haar slotbetoog richtte de voormalig advocaat zich fel tegen de aanklagers. De emoties liepen hoog op, zozeer zelfs dat Weski haar bril afzette en met een tissue haar tranen wegveegde. Ze sprak over de impact van kunst, en in het bijzonder over de invloed van de Spaanse kunstschilder Francisco Goya, wiens werk ze digitaal aan de rechtbank toonde. Weski benadrukte de relevantie van Goya's schilderijen over de teloorgang van de rechtsstaat, een thema dat volgens haar ook in het huidige Nederlandse systeem speelt.

Dit was de vierde en laatste dag van een uitzonderlijke rechtszaak, vooral gezien de betrokken partijen. De verdachte, een ervaren strafpleiter met 45 jaar ervaring, wordt door het Openbaar Ministerie (OM) beschuldigd van betrokkenheid bij georganiseerde misdaad. De verdediging, gevormd door het echtpaar Knoops, nam tweeënhalve dag in beslag om de beschuldigingen te weerleggen, een aanzienlijk langere tijd dan de presentatie van de aanklacht door het OM. De verdediging concentreerde zich niet op de inhoud van de berichten die Weski zou hebben doorgegeven, maar wel op de omstandigheden rond haar detentie, de rechtmatigheid van het bewijs en haar gezondheidstoestand. Het OM eiste een gevangenisstraf van 4,5 jaar, maar de advocaten betoogden dat Weski door haar gezondheidsproblemen – hartproblemen, een pacemaker en diabetes – en PTSS niet geschikt is voor detentie.

De kern van de zaak draait om de beschuldiging dat Weski berichten zou hebben doorgegeven van en naar haar voormalige cliënt, Ridouan Taghi, terwijl deze vastzat in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught. Volgens het OM kon Taghi daardoor vanuit de cel zijn criminele activiteiten, waaronder de handel in cocaïne en hasj, voortzetten. Hierbij ging het om aanzienlijke geldbedragen, miljoenen euro's. Weski heeft altijd geweigerd om details over haar relatie met Taghi te onthullen, beroepend zich op het beroepsgeheim. Het OM beschouwt dit echter als een bewuste keuze, aangezien ze wel in staat zou zijn om te spreken.

In april 2023 werd Weski gearresteerd, waarbij ze volgens het opsporingsteam verschillende uitspraken deed die op een bekentenis leken. Ze zou onder andere hebben gezegd dat ze dit niet wilde en dat ze het niet zou overleven. Weski beweert echter dat ze zich op dat moment in een zeer stressvolle en medisch zorgwekkende toestand bevond en dat ze de woorden niet bewust in die bewoordingen heeft uitgesproken. Ze heeft ook nooit de kans gehad om haar uitspraken te corrigeren. Het OM twijfelt echter niet aan de juistheid van de processen-verbaal. De vraag of Weski onder druk stond van Taghi of gedwongen werd om illegale diensten te verlenen, bleef onbeantwoord tijdens het proces. Haar advocaat opperde dat psychische druk een mogelijkheid zou kunnen zijn, maar niet meer dan dat.

In haar laatste woorden maakte Weski wel enkele opmerkingen over Taghi. Ze benadrukte dat hij een blanco strafblad heeft in juridische zin, aangezien hij nog in hoger beroep is. Ze beweerde ook dat ze hem nooit heeft bijgestaan in drugszaken en dat ze niet op de hoogte was van zijn handel in verdovende middelen. Het OM betwijfelt de waarheidsgehalte van deze uitspraken. Weski beschreef de sfeer bij het OM als 'ongepast feestelijk' tijdens de arrestatie van Taghi in Dubai in 2019, en herhaalde haar eerdere bewering dat haar voormalige cliënt is gemarteld. De hele zaak is een complexe weergave van de worsteling met ethische grenzen, beroepsgeheim en de relatie tussen verdachte en advocaat, en werpt licht op de juridische en emotionele complexiteit die vaak met dit soort zaken gepaard gaat. De nadruk ligt op de interpretatie van communicatie, de juridische en ethische verantwoordelijkheid van de advocaat en de staat van de rechtsstaat zelf, vertegenwoordigd door de verwijzing naar de kunst van Goya.





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

