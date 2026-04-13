Slot: 'Gesprek met Hiddink leerzaam, vertrouwen in comeback Liverpool'

Liverpool-manager Arne Slot sprak over zijn bezoek van Guus Hiddink en de aankomende Champions League-wedstrijd tegen PSG. Slot benadrukt het belang van ervaring en positieve mentaliteit, ondanks de achterstand van 2-0. Hij roept de supporters op tot steun.

Ja, dat klopt. Ik ben bezig met te luisteren naar mijn collega's. Het is altijd waardevol om te spreken met mensen zoals Guus. Hij is primair een fantastisch persoon. Bovendien heeft hij immense ervaring als coach in zowel goede als moeilijke periodes. Het was een plezier om hem hier te mogen ontvangen. Het was zeker geen eenzijdige conversatie, waarbij alleen maar advies werd gegeven. Zo functioneert het simpelweg niet. Ik had wel een notitieblok op mijn bureau liggen, maar ik heb het niet benut. Mijn haar groeit niet meer, maar gelukkig is mijn brein nog steeds in uitstekende conditie. Ik ben in staat om me veel te herinneren, grapte Slot met een glimlach.

Na de teleurstellende 2-0 nederlaag in Parijs heeft Liverpool een kleine mirakel nodig om door te stoten naar de halve finale van de Champions League. 'Het is slechts 2-0', bleef Slot optimistisch. 'We hebben het al zo vaak bewezen in cruciale wedstrijden. In 36 van mijn 49 thuiswedstrijden met Liverpool hebben we twee of meer keer gescoord. Dat was niet altijd tegen PSG, maar het vertrouwen is er.' De tactiek in de Franse hoofdstad pakte vorige week niet goed uit. Gaat Slot het nu anders aanpakken? 'Het klinkt misschien vreemd, maar de benadering zal niet drastisch veranderen. Ik kies er nooit voor om negentig minuten lang in een laag blok te verdedigen. Als je de wedstrijd grondig terugkijkt, zul je zien dat we hen regelmatig onder druk hebben gezet. Helaas resulteerde dat zeven keer in een uitgelezen kans voor hen.' De tactische aanpassingen zijn gericht op het creëren van kansen en het beheersen van het spel. Slot benadrukt dat de focus ligt op het aanpassen van de speelwijze, zonder de basisprincipes te verloochenen.

Ten slotte deed Slot nog een speciale oproep aan de supporters van Liverpool. 'Vorig seizoen speelden we ook tegen PSG en toen maakte Anfield een enorm verschil. Dat verwacht ik morgen ook, wellicht zelfs nog meer.' De steun van de fans is cruciaal voor het team en kan een extra boost geven aan de prestaties op het veld. De atmosfeer in Anfield is vaak overweldigend en kan tegenstanders intimideren. De coach hoopt dat de supporters een bepalende rol gaan spelen in de wedstrijd. De trainer is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de fans een enorme impact heeft op de spelers en de uitkomst van de wedstrijd. De coach hoopt dat de supporters van Liverpool een onvergetelijke avond zullen beleven en hun team naar de overwinning zullen schreeuwen. De coach is enthousiast over de mogelijkheden van de wedstrijd en de rol die de fans kunnen spelen in het behalen van een positief resultaat. De coach drukt de hoop uit dat de fans de spelers zullen steunen en hen zullen aanmoedigen om hun beste spel te spelen. De sfeer in het stadion en de steun van de fans is van cruciaal belang.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koploper Arsenal lijdt dure thuisnederlaag tegen Bournemouth, Liverpool wint van FulhamKoploper Arsenal verliest in eigen huis met 2-1 van Bournemouth, waardoor Manchester City dichterbij kan komen.

Read more »

Slot en Liverpool klaar voor cruciale week: 'Gaan alles geven om het tij te keren'Door met 2-0 te winnen van Fulham boekte Liverpool niet alleen de eerste Premier League-zege sinds 28 februari, maar hield het ook weer eens de nul in competitieverband. Dat zorgde voor een grote glimlach bij manager Arne Slot. Volgens hem is Liverpool klaar om het tij te keren tegen Paris Saint-Germain in de kwartfinale van de Champions League.

Read more »

Gakpo's Plezier Bedreigd: Rio Ngumoha Overstraalt en Zet Liverpool in de SteigersCody Gakpo zou zijn basisplaats bij Liverpool kunnen verliezen nu het jonge talent Rio Ngumoha indruk maakt. Analisten en fans prijzen Ngumoha na zijn sterke prestatie tegen Fulham, waarbij hij een record brak en de wedstrijd bepaalde. De media speculeren over Ngumoha's impact op het team en trainer Arne Slot.

Read more »

Slot richt pijlen op PSG na 'massive win': 'Anfield heeft dat al vaak bewezen'Arne Slot is dolblij met de overwinning van Liverpool op Fulham. De Nederlandse manager erkent dat zijn ploeg snakte naar een succesje na de nederlagen in de topwedstrijden tegen Manchester City (FA Cup) en Paris Saint-Germain (Champions League).

Read more »

Liverpool boekt cruciale Premier League-zege: Redknapp roemt Slot en SalahLiverpool viert de eerste Premier League-overwinning sinds eind februari. Voormalig Liverpool-speler Redknapp roemt coach Slot en uit zijn bewondering voor Salah. De overwinning komt op een belangrijk moment en geeft het team vertrouwen.

Read more »

Ngumoha's Goal Opent Score, Slot en Robertson Lofprijzen TalentRio Ngumoha scoorde een belangrijk doelpunt, waardoor de lofzang van manager Slot en teamgenoot Robertson losbarstte. De zeventienjarige speler wordt geprezen voor zijn potentieel en bijdrage aan het team.

Read more »