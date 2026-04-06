Sliedrecht pakt achtste beker in thriller tegen Apollo 8

In een spectaculaire finale over vijf sets heeft Sliedrecht de volleybal beker veroverd. Ondanks een spannende strijd en sterke tegenstand van Apollo 8, trok Sliedrecht aan het langste eind.

De volleybalsters van Sliedrecht hebben hun indrukwekkende palmares verder uitgebreid door voor de achtste keer in de clubgeschiedenis de beker te bemachtigen. In een enerverende en boeiende finale, die de toeschouwers tot aan de laatste rally op het puntje van hun stoel hield, toonde de favoriet zich uiteindelijk de sterkste tegen een taai en strijdvaardig Apollo 8 .

De eindstand na een marathonachtige wedstrijd: 20-25, 25-17, 20-25, 25-20, 15-12, een ware rollercoaster van emoties en spectaculaire acties. Hoewel Sliedrecht dit seizoen in de competitie al vier keer als winnaar uit de bus was gekomen van Apollo 8, met in drie van die wedstrijden een zinderende vijfsetter, was er geen sprake van overmoed. De geschiedenis leerde dat Apollo 8 een geduchte tegenstander is, die altijd in staat is om te verrassen en het de favoriet moeilijk te maken. De finale begon direct al met een spannende strijd. Apollo 8 liet zich in de eerste set niet intimideren door de vroege voorsprong van Sliedrecht en toonde veerkracht. Onder aanvoering van de effectieve floatservice van Fleur Meiners, die zes punten op rij binnensleepte, wisten de dames uit Borne een cruciale voorsprong op te bouwen. Deze voorsprong werd vervolgens bekwaam verdedigd, waardoor de eerste set met 20-25 naar Apollo 8 ging. De spanning was voelbaar, de adem van het publiek werd ingehouden. De tweede set leek eveneens een spannende aangelegenheid te worden. Sliedrecht nam het initiatief en liep uit, maar Apollo 8, gestimuleerd door het spel van spelverdeelster Meiners, knokte zich terug in de wedstrijd. Vanaf 6-11 werd de achterstand weggewerkt, tot zelfs 13-13. Maar toen kwam de aanvalskracht van Evie van Kerkvoorde bovendrijven, en Sliedrecht pakte de set overtuigend. De setwinst was een cruciale boost voor het zelfvertrouwen van Sliedrecht en bleek een keerpunt in de wedstrijd. De ervaring en kwaliteit van de ploeg kwamen naar voren, waardoor de stand weer gelijk werd getrokken





NOSsport / 🏆 12. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

