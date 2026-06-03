In de nacht van dinsdag op woensdag zijn in Rotterdam-Crooswijk en Westmaas twee mensen gewond geraakt bij steekpartijen. De politie onderzoekt nog steeds de oorzaak van de steekpartijen en of er daadwerkelijk is gestoken.

Slachtoffer zwaargewond na mogelijke ruzie, vrouw gewond na melding steekpartij. In de nacht van dinsdag op woensdag is in Rotterdam-Crooswijk een 16-jarige jongen zwaargewond geraakt bij een steekpartij.

De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. In Westmaas is in de nacht van dinsdag op woensdag een vrouw gewond geraakt bij een mogelijke steekpartij in een woning aan het Haagje. De verwondingen van de vrouw zouden niet ernstig zijn. De politie heeft drie mannen aangehouden in verband met de steekpartij in Rotterdam-Crooswijk, maar dat heeft de politie nog niet bevestigd.

Bij een van de aanhoudingen zou een politiehond zijn ingezet, omdat de verdachte weigerde mee te werken. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en of er daadwerkelijk is gestoken. Volgens 112-correspondenten vielen de verwondingen van de vrouw mee. Ze is wel naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt nog steeds de oorzaak van de steekpartijen en of er daadwerkelijk is gestoken





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Steekpartij Rotterdam-Crooswijk Westmaas Politie Onderzoek

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