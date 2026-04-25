Sjors Buijs: 'Ik ben al een stuk rustiger geworden, maar een stempel plak je niet zomaar af'

In een openhartig interview met Bert van Marwijk spreekt Sjors Buijs over zijn imago, persoonlijke ontwikkeling en de uitdagingen van het trainersvak bij Fortuna Sittard. Hij reflecteert op zijn tijd bij FC Groningen en de veranderingen die hij in zichzelf heeft doorgemaakt.

Sjors Buijs , de huidige trainer van Fortuna Sittard , blikt in een openhartig gesprek met Bert van Marwijk terug op zijn carrière en persoonlijke ontwikkeling. Van Marwijk, zelf een gerenommeerd coach met een indrukwekkend palmares, en tevens recordhouder bij Fortuna met 99 wedstrijden als hoofdtrainer, vormt het ideale klankbord voor Buijs.

Het gesprek werpt licht op Buijs’ imago, een onderwerp waar hij zich bewust van is en aan werkt. Hij erkent dat het lastig is om een bestaand stempel te veranderen, omdat mensen vaak zoeken naar bevestiging van hun vooraf gevormde mening. Buijs illustreert dit met een recent voorbeeld tijdens een wedstrijd, waarbij hij de aandacht vestigt op de manier waarop zijn gedrag langs de zijlijn werd gefilmd en gepresenteerd in vergelijking met een andere trainer.

Hij merkt op dat zijn reacties direct werden opgepikt door de camera’s, terwijl de andere trainer nauwelijks in beeld kwam. Dit benadrukt de perceptie die er rondom hem heerst en de constante aandacht die hij krijgt. Buijs reflecteert ook op zijn periode als coach van FC Groningen, waar hij vier jaar lang actief was. Hij beschrijft de verandering die hij in zichzelf heeft doorgemaakt als 'gigantisch'.

Hij geeft toe dat emotie soms de overhand kan nemen, maar benadrukt dat hij zichzelf voortdurend evalueert. Na elke actie stelt hij zich de vraag of deze hemzelf of het team heeft geholpen. Als het antwoord negatief is, neemt hij de verantwoordelijkheid om aan zichzelf te werken. Hij erkent dat het veranderen van ingesleten patronen niet eenvoudig is, maar ziet het als een noodzakelijke stap in zijn professionele ontwikkeling.

Buijs is zich bewust van de druk die op hem rust en de verwachtingen die er zijn, maar hij is vastbesloten om te blijven groeien als coach en om een positieve bijdrage te leveren aan Fortuna Sittard. Hij wil niet alleen een succesvol team creëren, maar ook een omgeving waarin spelers zich kunnen ontwikkelen en waarin hij zelf kan leren.

De openhartigheid waarmee hij over zijn sterke en zwakke punten spreekt, getuigt van zelfreflectie en een sterke wil om te verbeteren. De kern van het interview draait om Buijs’ zoektocht naar balans en authenticiteit. Hij wil trouw blijven aan zijn eigen persoonlijkheid, maar tegelijkertijd leren omgaan met de verwachtingen en de druk van de buitenwereld.

Hij beseft dat zijn emoties een rol spelen in zijn coachingstijl, maar hij wil deze leren beheersen en inzetten op een manier die het team ten goede komt. Het gesprek met Van Marwijk biedt hem de mogelijkheid om zijn ervaringen te delen en om feedback te krijgen van een ervaren collega. Van Marwijk, met zijn jarenlange ervaring in het topvoetbal, kan Buijs helpen om zijn blik te verbreden en om nieuwe perspectieven te ontwikkelen.

Buijs benadrukt dat hij openstaat voor kritiek en dat hij bereid is om te leren van zijn fouten. Hij ziet zichzelf als een continu lerende coach, die altijd op zoek is naar manieren om beter te worden. De focus ligt niet alleen op tactische en technische aspecten van het spel, maar ook op de persoonlijke ontwikkeling van de spelers en de teamgeest.

Hij wil een positieve en stimulerende omgeving creëren waarin iedereen zich kan ontplooien en waarin het team als geheel kan groeien. Het interview laat zien dat Buijs een coach is die niet bang is om zichzelf te analyseren en die bereid is om te investeren in zijn eigen ontwikkeling





Sjors Buijs Fortuna Sittard Bert Van Marwijk FC Groningen Trainer Interview Imago Ontwikkeling

