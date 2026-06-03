In een spectaculaire wending op Roland Garros werd titelfavoriete Aryna Sabalenka verslagen door Diana Sjnaider, terwijl qualifier Maja Chwalinska verder gaat met haar fenominale toernooi. Beide halvefinales zijn gevormd door speelsters die nog nooit een grandslamtitel hebben gewonnen.

Op Roland Garros vond een verrassende uitdaging plaats in de kwartfinales van het vrouwentoernooi, waar titelfavoriete Aryna Sabalenka door de Russin Diana Sjnaider werd verslagen.

De Belarussische nummer één ter wereld, die vooraf als sterke kandidaat werd gezien voor de titel, haulde aanvankelijk een ruime voorsprong op (6-3, 4-1), maar zakte volledig in en verloor de resterende sets met 5-7 en 0-6. Voor de 28-jarige Sabalenka is dit een bijzonder teleurstellende nederlaag, aangezien de Roland Garros-titel nog altijd ontbreekt in haar palmares; vorig jaar verloor zij hier de finale.

Na afloop toonde Sabalenka duidelijk de mentale impact van de nederlaag, zeggen dat ze in een diep, donker gat was gevallen en dat ze moeite had om op het juiste spoor te blijven. Zij gaf aan dat ze geen gedachten of emoties meer had en alleen maar wilde stoppen met tennis, maar hoopte mentaal herstel te vinden in de komende dagen. Haar tegenstandster Diana Sjnaider, de nummer 23 van de wereld, toonde daarentegen grote veerkracht en geduld.

Na een moeilijke eerste set won zij na een felle strijd het tweede en derde set, en boekte zo een overwinning die verrassend was voor veel waarnemers. Sjnaider zal in de halve finale tegenover de Poolse qualifier Maja Chwalinska staan, die zelf een indrukwekkend verhaal schrijft in Parijs. Chwalinska, als 24ste geplaatste speelster, versloeg in een hoogstwaarachtig duel de Russin Anna Kalinskaja in drie sets: 7-6 (3), 6-3.

Met deze overwinning bereikt Chwalinska de halve finales, wat een mijlpaal is: zij is de zesde vrouwelijke speler sinds de invoering van het proftennis in 1968 die als qualifier de halve finales van een grandslamtoernooi haalt. In de andere halve finale spelen Oekraïense Marta Kostjoek en Mirra Andrejeva uit Rusland. Interessant is dat geen van deze vier halvefinalisten ooit eerder een grandslamtitel in het enkelspel heeft gewonnen.

Chwalinska toont een onorthodoxe speelstijl vanaf de baseline, met variatie van hoge topspin tot sluwe slicebackhands. Haar tegenstandster Kalinskaja, die hard en vlak slaat, had veel moeite met deze aanvalswijze. Chwalinska overtuigde door mentale veerkracht, ondanks het verliezen van een 5-1 voorsprong in de eerste set en twee setpunten, won ze uiteindelijk de tiebreak en bleef sterk in de tweede set. Het toernooi wordt ook gekenmerkt door deizzati van hooggeplaatste speelsters, wat deze Roland Garros-editie ongewoon onvoorspelbaar maakt.

In het mannenonderdeel werd Alexander Zverev genoemd als te sterk voor Jódar, en werd ook de uitdaging van Mensík tegen Fonseca genoemd, maar het vrouwentoernooi staat deze week volledig in het teken van deze verrassende halvefinalisten





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