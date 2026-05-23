Military operations in Eastern Ukraine have resulted in tragic loss of lives. Six people died and 35 were injured in a drone attack on a student complex. Russia blames the incident on Ukraine, while they don't confirm the source of drones officially.

In de door Rusland bezette regio Loehansk in het Oostelijk Wing van Oekraïne zijn zes mensen om het leven gekomen bij een inslag op een studentencomplex.

Het is niet duidelijk wat er is gebeurd. Russische functionarissen spreken van een droneaanval van Oekraïne, maar dat land ontkent. Bij de inslag, in de nacht van woensdag op donderdag, raakten 35 mensen gewond. President Poetin spreekt van een opzettelijke en terroristische aanval.

De Russische beweringen zijn nog niet door onafhankelijke (internationale) media geverifieerd. Er zijn amper onafhankelijke nieuwsbronnen in het door Rusland bezette gebied, in het Oostelijk Wing van Oekraïne. Het Oekraïense leger noemt de beweringen door Rusland `manipulatie`. De stafchef benadrukt dat het leger zich strikt houdt aan het internationale humanitaire recht en alleen militaire infrastructuur en faciliteiten aanvalt die voor militaire doeleinden worden gebruikt.

Volgens de Russische mensenrechtencommissaris, Yana Lantratova kwamen Oekraïense drones neer op een studentenflat van de Universiteit van Loehansk en een aangrenzend gebouw in de stad Starobilsk. Een andere Russische functionaris, Leonid Pasechnik, zegt dat er op het moment van de aanval 84 kinderen sliepen in slaapzalen in het gebouw, in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De Oekraïense stafchef zegt dat 'een aantal' Russische doelen zijn getroffen, waaronder een olieraffinaderij, munitiedepots, luchtafweersystemen en commandoposten.

Zowel Rusland als Oekraïne ontkent in de oorlog expres burgers aan te vallen. Wel is bekend dat Rusland in het verleden civiele gebouwen zoals scholen en ziekenhuizen gebruikte om militairen in te huisvesten. Het is niet bekend of dat ook bij dit universiteitscomplex het geval was. Pootin zegt dat er in het gebied 'geen militaire faciliteiten, inlichtingendiensten of aanverwante diensten' zijn





