Feyenoord stelt snel een nieuw hoofdtrainersduo voor: Sipke Hulshoff als hoofdcoach en clubicoon Giovanni van Bronckhorst als zijn assistent. De verandering vloeit voort uit de zoektocht naar een nieuwe richting na het vertrek van Arne Slot.

Sipke Hulshoff (51) wordt spoedig gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer van Feyenoord . Clubicoon Giovanni van Bronckhorst gaat zijn leeftijdsgenoot assisteren in De Kuip . Volgens bronnen die maandag naar buiten kwamen, zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium.

De laatste details van de onderhandelingen betreffen de benoeming van de werkvorm: het is waarschijnlijk dat Hulshoff en Van Bronckhorst als duo zullen opereren. Feyenoord wil de twee snel presenteren, zodat zij al tijdens de start van het nieuwe seizoen voor de groep kunnen staan. De selectie van Feyenoord begint eind juni aan de voorbereiding. Op maandag 29 juni staat de eerste groepstraining op het programma.

De eerste week van de voorbereiding wordt afgesloten met de eerste oefenwedstrijd. De oefencampagne van Feyenoord start dit jaar aan de Krommedijk: op zaterdag 4 juli tegen FC Dordrecht (14:30 uur). Hulshoff kent Feyenoord door en door. Tussen 2022 en 2024 maakte hij deel uit van de technische staf als assistent van Arne Slot, met wie hij naar Liverpool vertrok.

Van Bronckhorst is natuurlijk een ras-Feyenoorder. De Rotterdammer speelde én trainde bij de club en is daarmee een belangrijk clubicoon. Met zijn ervaring en verbinding met de club zal hij een steunpilaar zijn voor de nieuwe hoofdtrainer. Hulshoff komt van Liverpool, waar hij weer naartoe ging toen Slot de klub verliet.

Zijn terugkeer naar Feyenoord markeert een nieuwe fase voor de club, die na het vertrek van Slot op zoek was naar een nieuwe richting. De keuze voor Hulshoff, ondersteund door Van Bronckhorst, is in lijn met de strategie om een moderne, maar ook historisch bewuste aanpak te hanteren. De komst van dit duo zal waarschijnlijk een gevoel van continuïteit en vertrouwen geven aan de fans en de spelers.

De voorbereiding op het nieuwe seizoen begint dus onder leiding van een nieuw教练 duo dat de kennis van de modernevoetbalwereld en de ziel van de club combineert. Het is te verwachten dat de presentatie van het nieuwe hoofdtrainersduo binnenkort officieel zal worden bekendgemaakt, waarna de focus volledig op de sportieve voorbereiding zal liggen. Met deze hiring Probeert Feyenoord de成功 van de Slot-periode voort te zetten, terwijl ze gleichzeitig een nieuwe identiteit ontwikkelen binnen de club





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