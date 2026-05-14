Sinner plaatst zich voor halve finales van Rome-toernooi, Gauff voor finale

De Zwitserse tennisser Jannik Sinner heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Rome-toernooi. De nummer 12 van de wereld versloeg in de tweede ronde Novak Djokovic en heeft daarmee de record van de Italiaanse nummer 1 van de wereld verbeterd tot 32 opeenvolgende partijen op een masterstoernooi. Bij de vrouwen heeft Coco Gauff zich geplaatst voor de finale van het WTA-1000-toernooi in Rome. De Amerikaanse nummer vier van de wereld versloeg Sorana Cirstea uit Roemenië in twee sets.

Jannik Sinner heeft zich in Rome op het masterstoernooi geplaatst voor de halve finales. Door de 6-2, 6-4 zege op de Rus Andrej Roebljov sloeg hij Novak Djokovic uit de recordboeken.

De Italiaanse nummer een van de wereld won z'n 32ste opeenvolgende partij op een masterstoernooi. Djokovic bleef op 31 steken. Wint Sinner in Rome, dan heeft hij alle masterstoernooien minstens eenmaal gewonnen. Djokovic is tot nu toe de enige die daarin slaagde.

De laatste keer dat Sinner een partij op een masterstoernooi verloor, was in oktober vorig jaar in Shanghai tegen Tallon Griekspoor. Sinner schoot uit de startblokken, maar bij 1-2 kreeg Roebljov, nummer 12 van de wereld, plotseling twee kansen om terug te breken. Die pakte hij niet, waarna de Rus pas in de laatste paar games weer wat tegenstand bood. Eerder plaatste Sinners landgenoot Luciano Darderi zich ook al voor de halve finales.

De nummer twintig van de wereld versloeg in de nachtelijke uurtjes de Spanjaard Rafael Jodar (ATP-34). Bij de vrouwen plaatste Coco Gauff zich voor de finale van het WTA-1000-toernooi in Rome. De Amerikaanse nummer vier van de wereld versloeg Sorana Cirstea (WTA-27) uit Roemenië in twee sets: 6-4, 6-3. Gauff en de 36-jarige Cirstea, bezig aan haar laatste seizoen, troffen elkaar dit jaar ook in Miami en Madrid.

Beide keren ging de zege in drie sets naar Gauff. Gauff, ook vorig jaar finaliste in Rome, leverde haar eerste opslagbeurt in, maar sloeg aan het einde van de set alsnog toe. Cirstea, eerder deze week te sterk voor de mondiale nummer één Aryna Sabalenka, brak Gauff meermaals in set twee, maar omdat ze zelf ook driemaal haar service inleverde, bleek dat niet voldoende





