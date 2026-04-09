Sinner en Alcaraz bereiken kwartfinales van Monte Carlo Masters

Jannik Sinner en Carlos Alcaraz hebben de kwartfinales van het Monte Carlo Masters bereikt. Sinner versloeg Machác in een spannende wedstrijd. Alcaraz had meer moeite met Etcheverry.

Jannik Sinner heeft zich gekwalificeerd voor de kwartfinales van het prestigieuze masterstoernooi in Monte Carlo. De als tweede geplaatste Italiaan kende een gemengde wedstrijd tegen de Tsjechische speler Tomás Machác, die momenteel de 53e positie op de ATP-ranglijst bekleedt. De wedstrijd eindigde in een spannende drievoudige set met een eindstand van 6-1, 6-7 (3), 6-3.

Ondanks een indrukwekkende start waarin Sinner de eerste set domineerde, moest hij in de tweede set een onverwachte achterstand incasseren. Uiteindelijk wist Sinner zich echter te herpakken en de wedstrijd naar zijn hand te zetten, wat hem een plek in de volgende ronde opleverde. De wedstrijd van Sinner was er een van uitersten, een demonstratie van zijn veerkracht en vermogen om zich aan te passen aan de wisselende omstandigheden van de wedstrijd. De Italiaan begon met een overweldigende prestatie in de eerste set, waarbij hij de Tsjechische speler volledig overklaste. De controle over het spel was van begin af aan in handen van Sinner, die gebruik maakte van zijn krachtige slagen en slimme plaatsing om Machác onder druk te zetten. In elke game kreeg Sinner breekkansen en hij zag maar liefst veertig procent van de service van zijn tegenstander niet eens terugkomen. Deze overtuigende start leek de basis te leggen voor een gemakkelijke overwinning. Maar de wedstrijd nam een onverwachte wending in de tweede set. Sinner, die al 37 sets op rij had gewonnen op masterstoernooien, leek even zijn focus te verliezen. Machác maakte gebruik van de situatie en wist de set te winnen. Het was voor Sinner de eerste setverlies in lange tijd. De terugval leek echter tijdelijk. In de beslissende set herpakte Sinner zich snel. Met een sterke service en efficiënt spel liet hij Machác weinig kans. De Italiaan toonde zijn mentale veerkracht en zijn vermogen om onder druk te presteren. In de beslissende fase van de derde set brak Sinner de service van Machác en maakte daarmee een einde aan de wedstrijd. Zijn prestatie in Monte Carlo bevestigt zijn status als een van de topfavorieten voor de titel.\Naast Sinner heeft ook Carlos Alcaraz, de nummer één van de wereld, de kwartfinales bereikt. De Spanjaard had echter meer moeite met de Argentijn Tomás Etcheverry, die momenteel de 30e positie op de ATP-ranglijst inneemt. Alcaraz had bijna 2,5 uur nodig om Etcheverry te verslaan met een score van 6-1, 4-6, 6-3. De wedstrijd van Alcaraz was er een van contrasten. Hij domineerde de eerste set, maar had het in de tweede set moeilijk. Alcaraz begon de wedstrijd sterk en won de eerste set in slechts 26 minuten. Hij leek op weg naar een gemakkelijke overwinning. Echter, in de tweede set verloor hij zijn ritme. Alcaraz maakte 23 onnodige fouten en kon een 1-4 achterstand niet meer ombuigen. De wedstrijd leek te kantelen, maar Alcaraz herpakte zich in de derde set. Hij toonde zijn veerkracht en won de derde set. De overwinning bevestigde zijn positie als titelkandidaat, maar liet ook zien dat hij kwetsbaar kan zijn. Etcheverry heeft nu negentien keer verloren van een speler uit de top tien, zonder ooit te winnen.\De prestaties van Sinner en Alcaraz in Monte Carlo onderstrepen de hoge kwaliteit van het deelnemersveld en de competitieve aard van het toernooi. Beide spelers, die tot de favorieten behoren, moesten vechten voor hun plaats in de volgende ronde, wat de onvoorspelbaarheid van het tennis en de uitdagingen aantoont die zelfs de beste spelers kunnen tegenkomen. De kwartfinales beloven dan ook spannende wedstrijden te worden, waarin de topfavorieten het zullen moeten opnemen tegen hun rivalen. De focus van de toernooiorganisatie ligt op het leveren van een onvergetelijke ervaring voor zowel de spelers als de fans. De toeschouwers kunnen zich verheugen op spectaculaire rally's, verrassende wendingen en intense duels. De sfeer in Monte Carlo is altijd speciaal, met een combinatie van glamour, spanning en sportieve passie. De wedstrijden zijn niet alleen een test van fysieke en mentale kracht, maar ook een showcase van tactisch vernuft en techniek. De fans kijken reikhalzend uit naar de verdere verloop van het toernooi, in de hoop getuige te zijn van een onvergetelijke finale





