Singer D4vd pleit onschuldig na gruwelijke vondst in kofferbak

De 21-jarige zanger David Burke, bekend als D4vd, ontkent betrokkenheid bij de moord op een 14-jarig meisje nadat haar lichaam in zijn auto werd aangetroffen.

De Amerikaanse singer-songwriter David Burke , in de muziekwereld beter bekend onder zijn artiestennaam D4vd , heeft via zijn juridisch team formeel laten weten dat hij onschuldig is aan de beschuldigingen met betrekking tot de dood van de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez .

Tijdens een recente rechtszitting in Los Angeles, die de aandacht trok van media over de hele wereld, stelden zijn advocaten dat er tijdens de komende rechtszaak onomstotelijk bewijs zal worden gepresenteerd waaruit blijkt dat Burke op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor dit tragische voorval. De 21-jarige artiest werd afgelopen vrijdag in hechtenis genomen door de lokale politie nadat de lugubere vondst van het stoffelijk overschot van het jonge meisje een schokgolf door de entertainmentindustrie en de lokale gemeenschap stuurde. De achtergrond van deze zaak is uitermate verontrustend. Het lichaam van het slachtoffer werd in een vergevorderde staat van ontbinding aangetroffen in de kofferbak van een Tesla die op naam van Burke stond geregistreerd. De auto had geruime tijd, naar schatting meerdere weken, geparkeerd gestaan in een afgelegen straat in de Hollywood Hills. Pas nadat het voertuig vanwege parkeerovertredingen was weggesleept naar een afgelegen opslagplaats, merkten medewerkers van het depot een penetrante en onmiskenbare geur op die uit de kofferbak kwam. Na onderzoek bleek het te gaan om de 14-jarige Celeste Rivas Hernandez, die sinds april 2024 door haar familie als vermist was opgegeven. De autoriteiten stonden voor een raadsel tot de link met de populaire zanger werd gelegd. De aanklachten tegen de artiest zijn van een uiterst zware aard. Het openbaar ministerie heeft hem formeel aangeklaagd voor moord met verzwarende omstandigheden, waarbij specifiek wordt gewezen op voorbedachte rade en een mogelijk financieel motief dat ten grondslag zou liggen aan het delict. Naast de beschuldiging van moord wordt Burke ook vervolgd voor het plegen van illegale seksuele handelingen met een minderjarige en het op gruwelijke wijze verminken van een menselijk lichaam. Deze reeks beschuldigingen heeft geleid tot een publieke verontwaardiging, zeker gezien de jonge leeftijd van het slachtoffer. Mocht de rechter tijdens het proces tot een veroordeling komen op basis van de huidige bewijslast, dan riskeert David Burke een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De juridische strijd bevindt zich nog in een beginstadium, maar de ernst van de zaak suggereert een langdurig en complex proces voor alle betrokken partijen





