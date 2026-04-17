Singelloop Leiden: Snelst Uitverkochte Startbewijzen Ooit

De Singelloop in Leiden was dit jaar populairder dan ooit, met alle startbewijzen voor de 6,5 kilometer lange race langs de singels uitverkocht vóór het middaguur. Organisator Gertjan van Geen spreekt van een 'gezellig, laagdrempelig, lief evenement'.

Jaarlijks zorgt het voor een opmerkelijk schouwspel in het hart van Leiden : op de vooravond van de Singelloop vormt zich een lange wachtrij van enthousiaste deelnemers die nog een startbewijs willen bemachtigen voor de avondlijke hardloopwedstrijd. Dit jaar is die traditie onveranderd gebleven. Een van de wachtenden deelt haar motivatie: 'Op mijn vrije dag sta ik hiervoor vroeg op.'

Zesduizend individuen staan vrijdags aan het begin van de Singelloop, wat na de Leiden Marathon de omvangrijkste hardloopcompetitie van de stad vertegenwoordigt. In tegenstelling tot voorgaande edities is het dit jaar niet mogelijk om startbewijzen digitaal aan te schaffen; de verkoop is uitsluitend toevertrouwd aan lokale ondernemers. Van oudsher worden de laatste startnummers op de dag zelf verkocht bij Petit Restaurant De Valk.

Organisator Gertjan van Geen gaf rond 9.00 uur in het radioprogramma West Wordt Wakker van Omroep West aan dat er nog 450 reservenummers beschikbaar waren. Dit aanbod is specifiek gericht op degenen die op het allerlaatste moment besluiten deel te nemen. En die groep blijkt aanzienlijk te zijn, zo groot zelfs, dat de resterende kaarten reeds in de ochtend uitverkocht raken. Dit fenomeen, waarbij de verkoop zo vlot verloopt, is een primeur voor het evenement.

Rond 9.30 uur ontstaat de hierboven beschreven rij, en binnen een oogwenk zijn alle beschikbare startbewijzen verspreid. Echter, voordat de laatste kaarten de toonbanken verlaten, staat er een aanzienlijke groep mensen geduldig te wachten op de kans om er een te bemachtigen. 'Dit is voor mijn echtgenoot,' verklaart een dame die probeert een van de laatste beschikbare nummers te bemachtigen. 'Dus op mijn vrije dag sta ik vroeg op, hij is immers volop aan het werk.'

Gertjan licht toe terwijl hij onvermoeibaar startnummers uitreikt aan een grootmoeder die ze aanschaft voor haar kleinkinderen: 'Hardlopen wint aan populariteit. Maar de Singelloop is simpelweg een ontzettend gezellig, toegankelijk en hartelijk evenement.' Tegen het middaguur doen Leidenaars vergeefs een poging om nog een startbewijs te verkrijgen. Alle tickets zijn op dat moment reeds uitverkocht.

Om 19.30 uur stellen zesduizend deelnemers zich op de Lammermarkt op, nabij Molen de Valk, voor de aanvang van de wedstrijd. Langs de zeven singels die Leiden kenmerken – te weten de Rijnsburgersingel, Morssingel, Witte Singel, Zoeterwoudsesingel, Zijlsingel, Herensingel en Maresingel – voltooien de hardlopers een parcours van 6,5 kilometer. Het succes van de Singelloop onderstreept de groeiende interesse in sportieve evenementen die zowel plezier als gemeenschapszin bevorderen. De laagdrempeligheid van het evenement draagt bij aan de brede aantrekkingskracht, waardoor het een vast agendapunt is geworden voor veel inwoners en bezoekers van Leiden.





