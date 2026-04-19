Xavi Simons kreeg na het gelijkspel van Tottenham Hotspur tegen Brighton & Hove Albion kritiek van fans vanwege zijn juichgedrag. De club veroordeelt ondertussen een racistisch incident tijdens dezelfde wedstrijd. De context van sportieve strijd en ethische standpunten komen hier samen.

Xavi Simons staat in Engeland onder de loep na zijn prestatie voor Tottenham Hotspur tegen Brighton & Hove Albion . De Oranje-international leek zaterdag nog de held te worden met de 2-1, maar zag zijn ploeg in de slotfase alsnog de 2-2 incasseren. Tottenham blijft daardoor in de degradatiezone.

Simons vierde zijn treffer in minuut 77 uitbundig en trok daarbij zijn shirt uit, maar dat moment krijgt nu een staartje. Na afloop plaatste hij op social media een foto van zijn juichmoment. Onder de post stromen de reacties binnen en die zijn verre van mals.

'Jullie kunnen nog geen voorsprong vasthouden als die vastgespijkerd zit', klinkt het cynisch. Een ander schrijft: 'Stop maar met vechten, jullie spelen straks toch in de Championship…' Ook wordt Simons persoonlijk aangepakt: 'Jouw overdreven gejuich en nepblessure hebben Spurs drie punten gekost. Denk daar maar eens over na.' Daarnaast vinden supporters zijn gedrag ongepast gezien de situatie van de club. 'Zo juichen terwijl je degradeert. Schaamteloos', luidt een veelzeggende reactie.

Toch is niet iedereen negatief over het optreden van de Nederlander. Sommige fans nemen het juist voor hem op en zien hem als lichtpuntje in een moeizaam seizoen. 'Ik ben het zat om elke week te zeggen dat deze man moet starten. Fantastisch gespeeld vandaag, ga zo door', klinkt het ook.

Naast de prestatie van Simons, werd het duel tussen Tottenham en Brighton ook getekend door een racistisch incident. De club deelde na afloop een statement waarin ze het incident sterk veroordeelden en aangaven dat het strafbaar is. Details over de aard van het incident zijn niet gespecificeerd in de originele tekst, maar het onderstreept de verharding van de sfeer in het voetbal.

De reactie van de club toont een duidelijke lijn tegen racisme en discriminatie.

Het nieuws over Xavi Simons en het incident bij Tottenham Hotspur, hoewel zorgwekkend, staat enigszins los van andere recente voetbalactualiteiten die in de brontekst kort aangestipt werden. Zo wordt Vitesse genoemd met de hoop dat ze het volgende seizoen in de Eredivisie te bewonderen zijn, ondanks dat de club op sterven na dood was. Dit illustreert de veerkracht en vechtlust die in sport vaak overwint, zelfs als de kansen klein lijken.

Daarnaast krijgt trainer Alex Pastoor lof voor zijn prestaties met Almere City. Hij slaagde erin om met deze club te promoveren naar de Eredivisie en vervolgens, met een realistische speelstijl, de ploeg daarin te behouden. Dit wordt gezien als een knappe prestatie, waarvoor hij meer credits verdient, ook al wordt hij niet direct als een wereldtrainer bestempeld. Tot slot wordt er kritiek geuit op Johan Derksen, die volgens de bron opnieuw Alex Pastoor aanvalt, hoewel Pastoor zich terughoudend opstelde en weinig zei, waardoor hij volgens de kritiek geen 'wijze neus' kon zijn. De kritiek richt zich op de manier waarop Derksen vermeend aanvallen pleegt op anderen zonder een duidelijke aanleiding





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Erevoorzitter Hoeness zat Bayern-transfer Xavi Simons in de wegXavi Simons is momenteel speler van het dolende Tottenham Hotspur, maar hoe anders had de wereld eruit kunnen zien. De 22-jarige Nederlander was dichtbij een transfer naar Bayern München afgelopen zomer, want Vincent Kompany wilde de aanvallende middenvelder graag hebben.

Read more »

Oranje Leeuwinnen Met Nieuwe Krachten Tegen Frankrijk; Simons SchittertDe Nederlandse voetbalsters staan voor een belangrijk duel tegen Frankrijk, met enkele wijzigingen in de selectie. Ondertussen maakte Xavi Simons een schitterende goal voor Brighton tegen Tottenham Hotspur. Oranje, dat kampt met blessures, vindt nieuwe krachten in spelers als Egurrola en Wilms.

Read more »

Grote klap voor in degradatiestress verkerend Spurs, heldenrol Simons niks waardXavi Simons leek Tottenham Hotspur eigenhandig uit de degradatiezone te werken, maar in de blessuretijd heeft de Engelse crisisclub de deksel gigantisch hard op de neus gekregen. Diep in de blessuretijd maakte Brighton & Hove Albion namelijk nog de 2-2, waarbij uitgerekend Jan Paul van Hecke de aangever was.

Read more »

Ondanks prachtgoal Simons weer geen zege voor Spurs na late gelijkmaker BrightonDe Nederlandse international schiet Tottenham Hotspur in de 77ste op 2-1, maar in de 95ste minuut wordt het 2-2.

Read more »

Aangeslagen Simons blijft optimistisch: 'We komen hier doorheen'Xavi Simons was zaterdagavond met een goal en assist goud waard voor Tottenham Hotspur, maar zag zijn heldenrol tegen Brighton and Hove Albion vlak voor tijd verdampen. De Nederlander verliet aangeslagen het veld, maar gaf na afloop aan erop te vertrouwen dat Tottenham zich handhaaft in de Premier League. Manager Roberto De Zerbi deelde die mening.

Read more »

Xavi Simons gelooft in Tottenham Hotspur ondanks teleurstellende gelijkspelXavi Simons scoorde en gaf een assist voor Tottenham Hotspur, maar de ploeg verloor in de blessuretijd de overwinning. Simons blijft echter optimistisch over de kansen op handhaving en prijst de aanpak van de nieuwe trainer Roberto De Zerbi.

Read more »