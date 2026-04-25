Simons blesseert zich, Tottenham wint maar blijft in degradatiegevaar

Xavi Simons raakt mogelijk ernstig geblesseerd tijdens het duel tussen Tottenham en Fulham. Ondanks een late overwinning blijft Tottenham in de degradatiezone, terwijl West Ham de koppositie overneemt in de strijd om handhaving.

De overwinning van Tottenham Hotspur in hun Premier League wedstrijd tegen Fulham werd overschaduwd door een potentieel ernstige blessure van Xavi Simons . In de 75e minuut van de wedstrijd, tijdens een duel met Hugo Bueno, viel Simons uit met een schreeuw van pijn.

De ernst van de blessure is nog niet officieel bevestigd door de club, maar de reactie van Simons zelf suggereert een ernstige knieblessure. Dit zou een enorme tegenslag zijn, niet alleen voor Tottenham, maar ook voor het Nederlands elftal, aangezien Simons een belangrijke speler is voor Oranje en een mogelijke deelname aan het komende WK in gevaar komt.

Voor de blessure van Simons had Tottenham al te kampen met pech, aangezien Dominic Solanke eerder in de wedstrijd geblesseerd moest worden vervangen door Richarlison. Richarlison bleek echter een belangrijke speler te zijn, want hij scoorde vlak voor tijd de winnende goal voor Tottenham. Na een chaotische scrimmage na een corner, wist hij João Palhinha te bereiken, die de bal binnenwerkte.

Deze goal zorgde voor de eerste Premier League overwinning van Tottenham in 2026, hoewel de club eerder wel succes had in de Champions League. De overwinning werd echter getemperd door de zorgen over de blessures van Simons en Solanke. De vreugde was dus enigszins vermengd met bezorgdheid. De situatie in de Premier League is uiterst spannend onderin de ranglijst.

Terwijl Tottenham juichte over hun overwinning, volgden ze met argusogen de wedstrijd tussen West Ham United en Everton. Een late gelijkmaker van Kiernan Dewsbury-Hall leek Tottenham tijdelijk boven de degradatiestreep te plaatsen, maar West Ham toonde veerkracht en kwam opnieuw op voorsprong dankzij een goal van Callum Wilson. Deze goal bezorgde West Ham de overwinning en zorgde ervoor dat zij de 34e speelronde van de Premier League afsluiten boven Tottenham.

Het verschil tussen de twee clubs is minimaal, met West Ham die momenteel twee punten voorstaat. Wolverhampton en Burnley zijn al gedegradeerd, waardoor de strijd om de achttiende en zeventiende plaats volledig tussen Tottenham en West Ham gaat. De komende wedstrijden zullen cruciaal zijn in deze degradatiestrijd, en de blessure van Xavi Simons maakt de situatie voor Tottenham nog precairder.

De club wacht nu in spanning op de resultaten van medische onderzoeken om de ernst van de blessure van Simons te bepalen en te bepalen hoe lang hij uitgeschakeld zal zijn. De blessure van Simons is een harde klap voor Tottenham, zowel sportief als mentaal, en de club zal alles op alles moeten zetten om de degradatie te ontlopen





