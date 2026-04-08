Simeone prijst Griezmann: 'Je bent een bewonderenswaardig persoon'

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone spreekt lovende woorden over Antoine Griezmann, die na dit seizoen vertrekt. Simeone bedankt de aanvaller en benadrukt zijn vriendschap en bewondering. Griezmann reageert met dankbaarheid en lof voor zijn coach.

Diego Simeone , de trainer van Atlético Madrid , heeft zijn speler Antoine Griezmann de hemel in geprezen. Simeone uitte zijn bewondering voor de Franse aanvaller, die na dit seizoen naar Orlando City in de Verenigde Staten vertrekt. De Argentijnse coach, die bezig is aan zijn vijftiende seizoen als trainer van Atlético, bedankte Griezmann voor alles wat hij voor de club heeft betekend. Hij benadrukte de inzet, professionaliteit en de vriendschap die hen bindt.

Griezmann, clubtopscorer aller tijden, reageerde op de lofzang door Simeone te bedanken en te benadrukken hoeveel hij aan zijn coach te danken heeft voor het bereiken van zijn huidige voetbalniveau. Hij beschouwt Simeone als een mentor, vriend en iemand die hem enorm heeft beïnvloed. De wedstrijden tegen Barcelona in de kwartfinales van de Champions League werden door Simeone aangegrepen om zijn waardering voor Griezmann nog eens te benadrukken. \Griezmann kwam in 2014 voor ongeveer 30 miljoen euro van Real Sociedad naar Atlético, waar hij onder leiding stond van Simeone. Hij speelde in twee periodes voor de club, van 2014 tot 2019 en van 2021 tot 2026, met een uitstapje van twee seizoenen naar Barcelona. In 489 wedstrijden voor Atlético scoorde hij 211 doelpunten. Hij won de Europa League in 2018 en verloor de Champions League-finale in 2016 van Real Madrid. De laatste landskampioenschappen van Atlético in La Liga miste Griezmann net, aangezien de club in 2014, vlak voor zijn komst, en in 2021, toen hij even bij Barcelona speelde, de beste van Spanje was. Griezmann benadrukte dat hij veel aan Real Sociedad en Simeone te danken heeft voor zijn ontwikkeling als voetballer. Hij beschouwt het als een eer om voor Simeone te mogen spelen. \De kwartfinales van de Champions League tussen Barcelona en Atlético Madrid, waar de aandacht uiteraard uitging naar de clash van de twee teams en de prestaties van Griezmann en de lofzang van Simeone, beloofde een spannende strijd te worden. Simeone erkende de complexiteit van de Champions League, vooral in de kwartfinales, en benadrukte de kracht van Barcelona, die thuis zeer sterk presteert. Hij benadrukte dat zijn team naar Barcelona was gekomen om te concurreren en te spelen op een manier die de tegenstander pijn kon doen. De wedstrijd tussen Barcelona en Atlético Madrid volgde de eerdere ontmoeting in La Liga, die door Barcelona werd gewonnen. Fans konden de wedstrijden via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app volgen, en er waren flitsen te horen op NPO Radio 1





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Antoine Griezmann Diego Simeone Atlético Madrid Champions League FC Barcelona Voetbal Transfer

United States Latest News, United States Headlines

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »