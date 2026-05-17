Simeone blijft mogelijk in Madrid: trainer wil door maar twijfelt over toekomst bij Atlético

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft gespeculeerd over zijn toekomst bij de club. Hij lijkt in Madrid te blijven, maar gaf afgelopen week voor mogelijk een boodschap af aan de clubleiding. Simeone hoopt op enkele versterkingen.

Atlético Madrid-trainer Diego Simeone heeft zich voor het duel met Girona FC uitgesproken over zijn toekomst bij de club. De Argentijn gaf aan door te willen bij Atlético, maar gaf tegelijkertijd een duidelijke boodschap af aan de clubleiding.

Simeone hoopt namelijk op enkele versterkingen. Hoewel er wordt gespeculeerd over de positie van Simeone, heeft de oefenmeester nog een contract voor één seizoen in Madrid. Hij is zelf volop bezig met het aankomende seizoen.

'Ik denk aan mezelf, hoe ik erin sta. Als ik eerlijk ben: Ik wil door en ben bezig met voorbereidingen op het nieuwe seizoen, met de hoop dat er goede spelers bijkomen', aldus de oefenmeester tegenover DAZN.

'Het draait om spelers, niet om trainers. ' Simeone lijkt dus in Madrid te blijven, al werd hij onlangs in verband gebracht met een mogelijk dienstverband bij Internazionale, waar hij ook als speler actief was. In de laatste speelronde van La Liga staan beide teams tegenover elkaar, in een directe strijd om de derde plaats.

Atlético plaatste zich reeds voor de Champions League en is met één speelronde te gaan nog in de race voor de derde plek, die nu bezet wordt door Villarreal





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Atético Madrid Diego Simeone Futuur Over Te Zijn Wat Weldenking Naar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Real Madrid neemt deze zomer na liefst 449 duels afscheid van clubicoonDani Carvajal vertrekt na dit seizoen bij Real Madrid. Dat meldt The Athletic. Real Madrid heeft besloten zijn deze zomer aflopende contract niet te verlengen.

Read more »

Galawedstrijd: extreem productief Bayern overvleugelt Real MadridVoor Bayern München werd het afsluitende competitieduel met 1. FC Köln een feestwedstrijd. Der Rekordmeister scoorde er weer eens op los en verbeterde een eeuwrecord van Real Madrid. Michael Olise, Harry Kane en de afzwaaiende Leon Goretzka werden in het zonnetje gezet.

Read more »

Sevilla secures LaLiga spot after 0-1 loss to Real MadridSevilla's victory over Girona and Atlético Madrid's win over Real Sociedad ensured the Andalusian club's safety in the Primera División.

Read more »

Girona zakt onder de streep terwijl concurrenten genadeloos toeslaanGirona verloor zondagavond een cruciaal duel bij Atlético Madrid en zakt onder de degradatiestreep, terwijl de directe concurrenten wél wisten te winnen.

Read more »