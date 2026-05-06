Simac Ladies Tour maakt stap terug en krijgt nieuwe naam: Eneco Tour

De Simac Ladies Tour, de grootste etappekoers voor vrouwen in Nederland, gaat dit jaar verder als 2.1-koers onder de nieuwe naam Eneco Tour. De wedstrijd wordt verplaatst naar oktober en zal tegelijk met de mannenkoers worden verreden. Thijs Rondhuis, eigenaar van Courage Events, ziet de stap terug als tijdelijk en hoopt binnen drie jaar beide koersen weer op de WorldTour-kalender te hebben.

De Simac Ladies Tour , de grootste etappekoers voor vrouwen in Nederland, maakt een stap terug in de internationale ranglijst. De wedstrijd, die vorig jaar nog deel uitmaakte van de WorldTour, zal dit jaar als 2.1-koers worden georganiseerd, wat het derde internationale niveau is.

De koers krijgt een nieuwe naam: Eneco Tour. Ook de Tour of Holland bij de mannen zal voortaan onder deze naam worden verreden, waarmee Eneco na een afwezigheid van enkele jaren terugkeert in het wielrennen. Tot 2017 sponsorde het bedrijf de huidige Renewi Tour, een wielerwedstrijd die door Nederland en België voert.

De vrouwenkoers, die vorig jaar gewonnen werd door Lorena Wiebes, wordt verplaatst van september naar 13 tot en met 18 oktober en zal tegelijk met de mannenkoers worden verreden. Volgens Thijs Rondhuis, eigenaar van Courage Events dat tot vorig jaar de Simac Ladies Tour organiseerde, is de stap terug vrijwillig genomen. De UCI wil niet dat er twee WorldTour-koersen voor vrouwen tegelijk zijn. Onze oude datum overlapt met Chinese WorldTour-wedstrijden.

Dat zijn al niet de meest populaire wedstrijden en de UCI vreesde dat de grote ploegen daardoor niet met een WorldTour-waardige selectie naar China zouden reizen. Daarom gingen we niet één stap terug naar de Pro-series, maar twee stappen terug naar 2.1. Rondhuis verwacht nog steeds een goed deelnemersveld bij de eerste editie van de Eneco Tour voor vrouwen.

De Simac Ladies Tour heeft intussen best een status opgebouwd in het peloton en we weten al dat grote ploegen als SD Worx, Visma-Lease a Bike en Picnic-PostNL aanwezig zullen zijn. Courage Events draagt de organisatie van de Eneco Tour over aan TIG Sports & Events, dat ook de Tour of Holland bij de mannen organiseerde. Rondhuis verwacht dat beide koersen zo toekomstbestendig zullen zijn. Het vrouwenwielrennen professionaliseert snel, met aanvullende eisen vanuit de teams en de UCI.

Daardoor lopen de kosten op voor de organisatie. De begroting is de laatste jaren verveelvoudigd. Door de samenwerking krijgen beide koersen meer commerciële partners. Ook in praktische zin ziet Rondhuis voordelen voor de nieuwe koers.

Het was niet altijd makkelijk om start- en finishplaatsen te vinden voor de Simac Ladies Tour. Nu kunnen ze meeliften op de mannenronde. Voor de vrouwenwedstrijd zien we het als een tijdelijke stap terug. De ambitie is om binnen drie jaar beide koersen op de WorldTour-kalender te hebben





