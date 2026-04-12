Silvan Dillier en Oscar Riesebeek: De onzichtbare helden van Mathieu van der Poel

Silvan Dillier en Oscar Riesebeek, de wegcijferende knechten van Mathieu van der Poel, klaarstaan voor Parijs-Roubaix. Dillier, het werkpaard van de ploeg, en Riesebeek, de 'bodyguard', leggen uit hoe zij hun rol vervullen in het belang van de kopman. Terwijl Dillier droomt van een herhaling van 2018, toen hij tweede werd in Roubaix, moest Riesebeek, na een blessure, de koers aan zich voorbij laten gaan.

Misschien heb je nog nooit van hem gehoord, maar dit voorjaar is deze wielrenner vaker in beeld dan zijn kopman Mathieu van der Poel. We hebben het over Silvan Dillier , het werkpaard van Alpecin-Premier Tech . De man die urenlang op kop van het peloton sleurt, koers na koers na koers. Is het een ondankbare taak? De 35-jarige Zwitser vindt van niet. Hij zegt: 'Ik ben gewoon goed in een stevig tempo heel lang volhouden.

Dat was aan het begin van mijn loopbaan ook al zo, toen ik nog in de vroege vluchten zat. En nu doe ik het tegenovergestelde. Heel lang heel hard op kop rijden van het peloton om de vluchters onder controle te houden, zodat ons team de koers kan winnen. Jezelf wegcijferen voor Mathieu is ook prachtig.' Parijs-Roubaix voor mannen en vrouwen is zondag vanaf de start om 10.50 uur te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. De mannenkoers is vanaf 13.05 uur te volgen op NPO1 en via deze livestream. De ontknoping van de vrouwenkoers is vanaf 17.00 uur te zien via deze livestream. Zondag in Parijs-Roubaix zal Dillier opnieuw zijn taak vervullen, zoals hij dat al jaren doet in koersen als Milaan-Sanremo en de Ronde van Vlaanderen. Maar afgelopen weekend verraste Dillier door plotseling zelf in de kopgroep plaats te nemen. Dat deed denken aan 2018, toen hij in Parijs-Roubaix vanuit de vroege vlucht zelfs streed om de overwinning. Dillier blikt terug: 'Alles viel die dag op zijn plek en uiteindelijk werd ik tweede. Het was een van mijn beste resultaten, naast mijn ritzege in de Giro in 2017.' Is Roubaix zijn droomkoers? Dillier vertelt: 'Nou ja, de ene keer kan het de mooiste en gaafste koers zijn die je ooit gereden hebt. De andere keer kan het de vreselijkste dag van je leven zijn. Ik heb het allebei meegemaakt.' De kans op een herhaling van 2018 schat Dillier op minder dan één procent. Sinds hij bij de ploeg van Van der Poel rijdt, cijfert hij zich met plezier weg. Dit geldt ook voor Oscar Riesebeek, die net als Dillier de aanval heeft ingeruild voor een rol als knecht. Riesebeek legt uit: 'Als Dillier klaar is, dan kom ik. Mijn taak is altijd om ervoor te zorgen dat Mathieu als een van de eersten de kasseien opdraait. Maar ook daarvóór zorg ik dat ik altijd bij hem in de buurt ben. Als Mathieu gaat plassen of even naar de auto moet, rijd ik hem door de wind naar voren.' Riesebeek wordt ook wel de 'bodyguard' van Van der Poel genoemd. In de klassiekers, maar ook bij WK's heeft de kopman hem graag aan zijn zijde. Riesebeek vertelt over zijn band met Van der Poel: 'We weten wat we aan elkaar hebben. Hij weet dat ik me altijd volledig zal wegcijferen voor hem en nooit met een dubbele agenda zal koersen. In de winter train ik ook vaak met hem in Spanje, dat is ook gewoon gezellig.' Afgelopen winter kampte Riesebeek echter met een infectie, waardoor zijn voorjaar later begon dan gepland. In de Ronde van Vlaanderen deed hij zijn werk, maar afgelopen donderdag werd hij gebeld dat hij niet zou starten in Parijs-Roubaix. Riesebeek reageert: 'Jammer, maar dat hoort ook bij wielrennen. De ploeg moet met de beste renners starten en de ploegleiding beslist. Ik was er graag bij geweest.' Riesebeek speelde in 2024 en 2025 een rol in de triomfen van Van der Poel. Hij zegt: 'Eigenlijk zou ik bij de eerste zege van Mathieu in 2023 al rijden, maar toen brak ik mijn heup tijdens de verkenning. Daarom was die editie van 2024 voor mij nóg specialer. Helemaal omdat we toen als ploeg bij de eerste kasseistroken al het initiatief namen. Op een gegeven moment waren er nog maar veertig renners over, dat is heel gaaf. Helaas reed ik daarna zelf lek en kwam ik uiteindelijk buiten de tijdslimiet aan bij de finish. Normaal zou ik misschien zijn afgestapt, maar nu wilde ik per se naar Roubaix.





