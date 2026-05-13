Shunsuke Mito en Rogier Meijer in Sparta-nieuws

Shunsuke Mito en Rogier Meijer zijn de hoofdthema's van de podcast Sparta naar Voren! over de trainersperikelen op het Kasteel van Sparta Rotterdam.

Shunsuke Mito staat in de belangstelling van meerdere Duitse en Engelse clubs. Waar Rogier Meijer als kandidaat is uitgelicht als eventuele nieuwe trainer van Sparta kan er een streep door de naam van Ruben den Uil.

Het zijn twee nieuwtjes uit de podcast Sparta naar Voren! Natuurlijk begint de podcast met de trainersperikelen op het Kasteel. Nog altijd is er geen witte rook omtrent de opvolger van Maurice Steijn. Direct na de uitwedstrijd bij Telstar pushte het AD dat Paul Simonis de trainer van Sparta zou worden.

Gisteren kwam hetzelfde medium met het nieuws dat Simonis is afgehaakt en dat er doorgeschakeld wordt naar Rogier Meijer.

'Het kan blijkbaar snel gaan', reageert Ruud van Os. Anton Slotboom boorde wat connecties uit Nijmegen aan en kwam met een afgewogen oordeel over Meijer.

'Ik hoor dat het een goede, slimme vent. Netjes en bedachtzaam ook. Doet geen gekke dingen. Allemaal elementen die we in een nieuwe trainer van Sparta zoeken.

' 'Maar qua spel ervaarden ze het bij NEC wel behouden. Bij vlagen zelfs slaapverwekkend.

' Robert De Boeck veert op. 'Na het saaie seizoen van Steijn smacht ik naar amusement. Ik wil vermaakt worden.

' De Boeck, vaste gast in de podcast en altijd kritisch, is niet verbaasd over het vermeende afketsen van Simonis. 'Dat had je van tevoren toch al kunnen weten. Volgens Bild verdient hij anderhalf miljoen euro. Dan is het toch logisch gezien zijn leeftijd dat hij daarvoor kiest?

' 'Voor Nijkamp is het pijnlijk dat wederom zijn droomkandidaat niet komt. Hij wordt een beetje de koning van de niet doorgaande deals.

' Voor Sparta is Ruben den Uil geen optie. 'Sparta zoekt een meer ervaren trainer. Het liefst iemand die ook te maken heeft gehad met tegenslag in z'n carrière', weet Frank Stout. Een ander nieuwtje uit de podcast is dat Mito in de belangstelling staat vanuit Duitsland (Bundesliga) en Engeland (Championship).

De Japanse aanvaller heeft nog een contract voor twee jaar op het Kasteel en Sparta staat er voor open om de 23-jarige speler te verkopen. Mito was afgelopen seizoen goed voor 7 goals in 24 wedstrijden. Overigens oriënteert Sparta zich nadrukkelijk op de Japanse markt. Hoofd scouting Jannes van der Werf was vorige week in Japan, waar hij onder meer een beurs van WyScout bezocht.

Sparta merkt dat het dankzij spelers als Saito en Mito goed aanschreven staat in Japan, net als NEC en Feyenoord overigens. In theorie kan Sparta zich zondag nog plaatsen voor de play-offs, maar dan moet Heracles winnen van FC Groningen. De mannen aan tafel denken dat dat niet gaat gebeuren.

'Het zou mooi zijn als mannen als Steijn, Lauritsen en Kitolano een fraai afscheid krijgen. Ongeacht de uitslag.

' 'Dat gaat niet gebeuren', denkt Van Os. 'Als er wordt verloren, volgt er sowieso een fluitconcert. ' De Boeck en Slotboom denken dat de wedstrijd tegen Excelsior niet in een vol stadion wordt gespeeld. 'Mensen zijn wel klaar met het seizoen', zegt De Boeck.

'Toch hoop ik wel dat Kitolano een afscheid krijgt dat-ie verdient. Hij heeft ons zoveel plezier gebracht. Echt een heel fijne speler.

' Sparta naar Voren! is ook te beluisteren als podcast. Dat doe je hier via Spotify en hier via Apple





