ShinyHunters dreigt opnieuw met openbaarmaking gestolen gegevens na hack op Canvas

De hackersbende ShinyHunters heeft opnieuw het moederbedrijf van de Canvas-software gehackt en eist dat getroffen onderwijsinstellingen voor 12 mei contact opnemen, anders worden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Dit is de tweede aanval van de groep, die eerder al miljoenen gegevens van studenten en docenten buitmaakte. Nederlandse universiteiten zijn onder de getroffen instellingen.

Op een app die veel wordt gebruikt op Nederlandse universiteiten en hogescholen heeft gisteravond korte tijd een boodschap gestaan van de hackersbende ShinyHunters. Daarop was te lezen dat de hackers het moederbedrijf achter de Canvas -software opnieuw zijn binnengedrongen, ondanks extra beveiligingsmaatregelen.

'ShinyHunters heeft Instructure weer gehackt. In plaats van contact met ons op te nemen om het op te lossen, hebben ze ons genegeerd en een paar beveiligingspatches doorgevoerd', was onder meer te lezen. In het bericht stond ook een nieuw ultimatum. Getroffen onderwijsinstellingen hebben tot 12 mei om zelf contact op te nemen en te onderhandelen, anders worden de buitgemaakte gegevens openbaar gemaakt.

Een eerdere door de hackers bekendgemaakte deadline om te betalen verliep gisteren. Maandag maakte de hackersgroep bekend wereldwijd de gegevens van miljoenen studenten, docenten en onderwijsmedewerkers in handen te hebben door een hackaanval op Canvas. Canvas is de naam van het programma dat door studenten wordt gebruikt om bijvoorbeeld opdrachten in te leveren of cijfers in te zien. Volgens moederbedrijf Instructure heeft Canvas wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers.

Eerder meldde koepelorganisatie Universiteiten van Nederland dat in Nederland de Universiteit van Amsterdam, de Vrije Universiteit Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Universiteit Twente waren getroffen. Hackersgroep ShinyHunters is onder meer bekend van de grootschalige aanval op telecomprovider Odido eerder dit jaar, waarbij gegevens van miljoenen Nederlandse klanten werden gestolen. De hackersbende heeft een reputatie opgebouwd als een van de meest actieve groepen op het gebied van datalekken.

Volgens cybersecurity-experts is het onduidelijk of de nieuwe aanval succesvol is geweest, maar de dreiging wordt serieus genomen. Onderwijsinstellingen in Nederland en wereldwijd zijn in hoog tempo bezig met het versterken van hun beveiligingssystemen en het waarschuwen van hun gebruikers. De impact van een mogelijke openbaarmaking van de gestolen gegevens zou enorm kunnen zijn, zowel voor individuen als voor de betrokken instellingen.

De Nederlandse overheid heeft inmiddels een waarschuwing uitgebracht voor alle onderwijsinstellingen om extra alert te zijn en maatregelen te nemen om verdere inbreuken te voorkomen. Dit incident onderstreept opnieuw het belang van cyberveiligheid in de onderwijssector, waar steeds meer digitale systemen worden gebruikt voor het onderwijs en de administratie. Experts adviseren gebruikers om hun wachtwoorden te wijzigen en waakzaam te zijn voor phishing-pogingen, aangezien gestolen gegevens vaak worden gebruikt voor verdere cybercriminaliteit





