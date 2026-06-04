Shia LaBeouf krijgt voorwaardelijke celstraf voor vechtpartij in New Orleans

De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf heeft een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij in New Orleans. De acteur pleitte schuld in drie gevallen van lichte mishandeling en werd in februari gearresteerd in de historische binnenstad van New Orleans.

De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf heeft een voorwaardelijke celstraf van zes maanden gekregen voor zijn betrokkenheid bij een vechtpartij. De acteur pleitte schuld in drie gevallen van lichte mishandeling .

Hij werd in februari in de vroege ochtend gearresteerd in de historische binnenstad van New Orleans. Op videobeelden is te zien hoe de acteur met ontbloot bovenlijf een man tegen de grond duwt en een ander in het gezicht slaat. Volgens de politie uitte hij daarbij herhaaldelijk homofobe beledigingen en bleef hij dat ook tijdens zijn arrestatie doen. Kort na zijn arrestatie moest LaBeouf zich op last van de rechter laten behandelen voor een mogelijke alcohol- en drugsverslaving.

Ook werd hij wekelijks getest op drugsgebruik. De acteur zei later dat zijn agressieve gedrag meer voortkwam uit 'woede en ego' dan uit het gebruik van alcohol. LaBeouf zei ook dat 'grote, homoseksuele mannen hem bang maken'.

'Als ik alleen sta en er staan drie homoseksuele mannen naast me die mijn been aanraken, word ik bang', vertelde hij in een interview met journalist en youtuber Andrew Callaghan. 'Het spijt me. Als dat homofoob is, dan ben ik dat.

' Volgens de advocaat van LaBeouf heeft hij met het pleiten van schuld voor lichte mishandeling 'verantwoordelijkheid genomen voor zijn aandeel in wat er is gebeurd'. 'Nu kijkt hij ernaar uit zich te richten op zijn gezin, werk en nieuwe creatieve projecten. ' De advocaat van LaBeouf stelt dat er sprake was van 'een klein opstootje in een bar tijdens Mardi Gras' en geen bewijs is dat het om vooroordelen of discriminatie ging





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Shia Labeouf Vechtpartij New Orleans Voorwaardelijke Celstraf Lichte Mishandeling

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