Sheffield United laat Jairo Riedewald gaan: contract niet verlengd

Sheffield United zal het contract van Jairo Riedewald niet verlengen, wat een verrassing is voor fans en journalisten. De 29-jarige defensieve middenvelder, die dit seizoen 20 keer speelde in de Championship, is na 30 juni transfervrij.

Het contract van de 29-jarige Jairo Riedewald bij Sheffield United is niet verlengd, zo werd duidelijk uit de voorlopige selectielijst die de Engelsen publiceerden. En dat is nogal een verrassing, schrijft het regionale blad.

Riedewald te laten gaan kwam niet alleen als een schok voor de supporters, maar ook de journalisten die waren verteld dat hij nog een jaar bleef. De geboren Haarlemmer had bij de nummer dertien van de Championship een kort contract getekend, maar de samenwerking tussen club en speler zal niet langer dan een klein jaar duren. Wanneer de verbintenis van de drievoudig Oranje-international namelijk afloopt op 30 juni, is hij weer een transfervrije speler.

De defensieve middenvelder hoeft zich na de zomer niet opnieuw te melden bij Sheffield United. Trainer Chris Wilder heeft Riedewald klaarblijkelijk niet nodig, tot de verrassing van veel fans en journalisten. De verdedigende middenvelder verscheen in de Championship dit seizoen twintig keer aan de aftrap. In totaal deed het jeugdproduct van Ajax 26 keer mee afgelopen jaargang.

In al die duels was hij drie keer trefzeker en noteerde hij ook nog eens een assist. Het was niet genoeg om Wilder en de clubleiding te overtuigen. Zodoende is Riedewald deze zomer weer gratis op te pikken. Eerder speelde de Nederlander in Engeland al voor Crystal Palace, dat hem in 2024 al transfervrij liet vertrekken.

Zijn daaropvolgende avontuur bij Royal Antwerp werd geen succes. De carrière van Riedewald heeft de laatste jaren een wankele route gevolgd. Na zijn productieve periode bij Ajax, waar hij uitstootte als een veelbelovende talent, maakte hij de sprong naar het buitenland. Zijn tijd bij Crystal Palace verliep teleurstellend; hij kreeg weinig speelminuten en kon zijn potentieel niet realiseren.

Vervolgens probeerde hij zijn geluk bij Royal Antwerp in België, maar ook daar kwam hij niet echt tot bloei. Zijn overgang naar Sheffield United leek een fresh start in een competities where hij zich kon bewijzen, de Championship, bekend als een fysieke en competitieve league. Desalniettemin bleef hij vaak op de bank of kreeg hij een ondergeschoven rol.

De specifieke redenen voor het niet verlengen van zijn contract blijven vooralsnog onduidelijk, maar het is aannemelijk dat de tactische visie van Wilder en de gewenste samenstelling van het midfield een rol speelden. Riedewald, ooit geprezen om zijn techniek, visie en balcontrole, lijkt zijn consistentie te moeten herstellen. Voor een speler van zijn kaliber en ervaring is het opvallend dat hij binnen korte tijd weer op de transfermarkt staat als free agent.

Dit vergroot de druk om snel een nieuwe uitdaging te vinden die aansluit bij zijn kwaliteiten. De komende weken zullen duidelijk maken welke clubs interesse hebben in de 29-jarige Dutchman. Zijn ervaring in de Premier League met Crystal Palace en zijn kennis van het Britse voetbal kunnen voordelen zijn voor nieuwe werkgevers. Voor Sheffield United betekent het vertrek van Riedewald een zuivering van het squad, mogelijk om jongere of meer fysiek sterke opties binnen te halen.

Het is een typisch voorbeeld van de harde realiteit van het professionele voetbal, waar zelfs internationale speelsters geen garantie hebben op een vaste plek, zeker niet bij een ambitieuze club als Sheffield United die opkiest naar promotie of een stevige PL-positie. Riedewald zal nu op zoek moeten naar een nieuwe club waar hij weer voetbalplezier kan vinden en zijn carrière nieuw leven kan inblazen.

De toekomst van de middenvelder blijft ongewis, maar zijn ervaring en getoonde kwaliteiten in het verleden kunnen zeker nog clubs aantrekken die op zoek zijn naar een ervaren verdedigende middenvelder met een voetbalintelligentie





