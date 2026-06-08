Shane Kluivert, de achttienjarige zoon van voormalig profvoetballer Patrick Kluivert, sluit zich aan bij het eerste elftal van FC Barcelona. Hij treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader en heeft een plaats verworven in het eerste elftal van de Catalanen.

Shane Kluivert sluit zich aan bij het eerste elftal van FC Barcelona. De achttienjarige vleugelaanvaller treedt daarmee in de voetsporen van zijn vader Patrick, die tussen 1998 en 2004 in Camp Nou schitterde.

Het afgelopen seizoen speelde Shane Kluivert zijn wedstrijden voornamelijk voor de Juvenil A, het hoogste jeugdteam. Hij ontving echter een bericht dat hij deze zomer aansluit bij de hoofdmacht van trainer Hansi Flick, die onder meer op trainingskamp gaat naar Engeland. De Telegraaf weet dat de Kluivert-telg als 'één van de pareltjes van de vermaarde jeugdopleiding' van de Catalanen wordt beschouwd. Kluivert tekende in april al een nieuw contract tot medio 2028.

Nu wordt de linksbuiten van Oranje O19 ook doorgeschoven naar de senioren, nadat hij het voorbije seizoen al 22 keer zijn opwachting maakte voor Barça Atlètic. Daarin scoorde hij twee keer en gaf hij twee assists. Eerder werd Kluivert nog getipt als mogelijke aanwinst voor Ajax, maar over Amsterdamse interesse rept de Telegraaf niets. FC Barcelona lijkt dus zijn toekomst te hebben gepland.

De vleugelaanvaller is de zoon van voormalig profvoetballer Patrick Kluivert. Hij maakte indruk met zijn prestaties voor de jeugd van FC Barcelona en heeft nu een plaats verworven in het eerste elftal. Het contract van Shane Kluivert loopt tot medio 2028, waarmee hij nog lang bij FC Barcelona zal blijven. Het is een grote stap voor de achttienjarige vleugelaanvaller, die nu deel zal uitmaken van het eerste elftal van FC Barcelona





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