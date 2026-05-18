Shakira vrijgesproken van belastingfraude in Spanje

Shakira is vrijgesproken van belastingfraude over het jaar 2011 door een Spaans gerechtshof. Als gevolg daarvan moet de Spaanse belastingdienst haar een boete terugbetalen van 55 miljoen euro plus rente, bij elkaar 60 miljoen euro.

Shakira kreeg een hoge tol geëist door de belastingdienst vanwege haar verblijf in Spanje van meer dan 183 dagen in 2011, toen ze in relatie was met Gerard Piqué. De advocaat van Shakira omschrijft het besluit als een onaanvaardbare tol. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de zaken uit de belastingjaren 2012-2014, waarin de belastingdienst haar schuldig vond aan 14,5 miljoen aan inkomstenbelasting en een schikking heeft gesloten met het OM in Barcelona





