Shakira treedt op voor twee miljoen fans op Copacabana-strand in Rio de Janeiro

De Colombiaanse superster Shakira heeft een gratis concert gegeven voor een publiek van twee miljoen mensen op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro. Het optreden is onderdeel van haar wereldwijde Las Mujeres Ya No Lloran tour en vormt een belangrijke economische boost voor de stad, met verwachte opbrengsten van 777 miljoen reais.

Op het beroemde Copacabana -strand in Rio de Janeiro heeft de Colombiaanse superster Shakira een spectaculair gratis concert gegeven voor een publiek van ongeveer twee miljoen mensen.

Voor Shakira is dit het grootste optreden van haar carrière. Ze sprak vooraf haar enthousiasme uit in een interview met de Braziliaanse zender TV Globo: 'Voor mij is dit een droom die uitkomt. Ik heb altijd al willen optreden op dit magische strand.

' Het Copacabana-strand is al langer bekend om dergelijke megaconcerten, met eerdere optredens van artiesten als Madonna in 2024 en Lady Gaga vorig jaar. Deze shows zijn onderdeel van een strategie van het stadsbestuur van Rio de Janeiro om de lokale economie te stimuleren, naast het wereldberoemde carnaval. Burgemeester Eduardo Paes benadrukte het belang van grote evenementen voor de stad: 'Dergelijke feesten creëren banen en dragen bij aan de ontwikkeling en identiteit van Rio.

Onze investering in dit concert zal naar verwachting veertig keer zoveel opleveren.

' Volgens berekeningen van het stadsbestuur kan Shakira's optreden zo'n 777 miljoen reais (ongeveer 132 miljoen euro) genereren, vooral door extra toeristen die geld uitgeven in restaurants, hotels en winkels. De afgelopen twee jaar heeft het aantal toeristen aanzienlijk toegenomen rond de concerten van Madonna en Lady Gaga, en ook Airbnb meldt een stijging van bezoekers uit Zuid-Amerika en Europa. Fans waren al vanaf zaterdagochtend aanwezig om een goede plek te bemachtigen voor het concert.

Het optreden van Shakira is onderdeel van haar wereldwijde Las Mujeres Ya No Lloran ('Vrouwen Huilen Niet Meer') tour. Voorafgaand aan het concert waren er dj-sets, en ook na het optreden nam een dj over om de honderdduizenden bezoekers te verspreiden en chaos bij het verlaten van het strand te voorkomen





