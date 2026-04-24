SGP, CDA en ChristenUnie vormen coalitie in Urk

De SGP, het CDA en de ChristenUnie gaan een coalitie vormen in de gemeente Urk, met een extra wethouder voor de SGP. De partijen volgen het advies van informateur Sjaak Simonse, ondanks een alternatief scenario met Hart voor Urk. De focus ligt op continuïteit en het aanpakken van financiële uitdagingen en de vervanging van de havenkades.

De SGP , het CDA en de ChristenUnie zetten de koers uit voor een nieuwe bestuursperiode in de gemeente Urk . Fractievoorzitter Tunis Hoekstra van de SGP heeft aangekondigd dat de drie partijen gezamenlijk een coalitie willen vormen, in lijn met het advies van informateur Sjaak Simonse.

Deze stap betekent een voortzetting van de huidige samenstelling van het college, met als belangrijke toevoeging een extra wethouder voor de SGP. Hoewel er ook een alternatief scenario bestond, waarbij Hart voor Urk de ChristenUnie zou vervangen, heeft de SGP uiteindelijk gekozen voor continuïteit en de aanbeveling van de informateur. Hoekstra benadrukt het belang van brede steun in een periode waarin de gemeente Urk voor aanzienlijke uitdagingen staat, waaronder beperkte financiële middelen en de noodzakelijke vervanging van de havenkades.

De verwachting is dat de samenwerking binnen deze coalitie een stabiele basis biedt om deze uitdagingen effectief aan te pakken. De beslissing om te kiezen voor de ChristenUnie, ondanks de ideologische affiniteit met Hart voor Urk, is gebaseerd op pragmatische overwegingen. Hoekstra legt uit dat Hart voor Urk voortkomt uit de SGP en een vergelijkbare achterban heeft, maar de continuïteit die de samenwerking met de ChristenUnie biedt, is doorslaggevend gebleken.

Het vermijden van een hernieuwde discussie over de koers van de gemeente wordt als een belangrijk voordeel gezien. Informateur Simonse heeft in zijn advies echter wel gewezen op potentiële verschillen in opvattingen over de zondagsrust en het bestaan van mogelijk nog niet volledig weggewerkte spanningen uit het verleden. Desondanks verwacht Hoekstra geen onoverkomelijke knelpunten in de samenwerking.

De financiële situatie van de gemeente is aanzienlijk verslechterd ten opzichte van vier jaar geleden, waardoor de vervanging van de havenkades, een kostbare operatie, een grote uitdaging vormt. Het aantrekken van externe financiering is essentieel om dit project te realiseren, wat de situatie complexer maakt. De extra wethouder, afkomstig van de SGP, is een reactie op de toegenomen complexiteit en de behoefte aan extra capaciteit om de diverse uitdagingen aan te pakken.

De groei van het inwonertal van Urk biedt hierin ook ruimte. Hoewel de coalitie streeft naar continuïteit, is er wel de intentie om bepaalde zaken anders aan te pakken dan in de afgelopen periode. Hoekstra benadrukt dat er ruimte is voor verbetering en dat de partijen gezamenlijk willen werken aan een vernieuwde aanpak. Tegelijkertijd wordt benadrukt dat er geen sprake zal zijn van ingrijpende veranderingen of onverwachte wendingen.

De partijen zullen zaterdag voor het eerst met elkaar in gesprek gaan om de belangrijkste thema's te bespreken en te beginnen met de uitwerking van een coalitieakkoord. Hoekstra schat de duur van dit proces op ongeveer zeven weken. De focus zal liggen op het vinden van een gemeenschappelijke basis en het formuleren van concrete plannen om de uitdagingen waar de gemeente Urk voor staat, effectief aan te pakken.

De vervanging van de havenkades blijft een prioriteit, evenals het waarborgen van de financiële stabiliteit van de gemeente. De toevoeging van een extra wethouder zal de capaciteit van het college vergroten om deze en andere belangrijke taken uit te voeren. De komende periode zal cruciaal zijn voor de verdere ontwikkeling van de gemeente Urk, waarbij de samenwerking tussen de SGP, het CDA en de ChristenUnie een sleutelrol zal spelen





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Urk SGP CDA Christenunie Coalitie Gemeenteraad Havenkades Financiën

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kritiek of niet: SP gaat met Pekelder PVV en CDA onderhandelenOndanks het signaal vanuit de landelijke partij om geen coalities te vormen met de PVV, gaat de SP-fractie in Pekela om de tafel met de PVV en het CDA.

Read more »

Verkenner adviseert coalitie met 5 partijen in AmersfoortIn Amersfoort moeten GroenLinks-PvdA, KeiHart voor Amersfoort, D66, VVD en CDA samen een coalitie gaan vormen.

Read more »

Podcast De Dag: de zware klus van asielminister Van den BrinkEen groot deel van de asielplannen werd weggestemd in de Eerste Kamer. Asielminister Bart van den Brink (CDA) moet een ander plan bedenken. In podcast De Dag een profiel.

Read more »

Amersfoortse partijen bouwen aan coalitie ondanks grote verschillenVerschillende partijen in Amersfoort, waaronder Pro, KeiHart voor Amersfoort, D66, CDA en VVD, proberen een coalitie te vormen. De oppositie is kritisch over de haalbaarheid gezien de grote inhoudelijke verschillen, met name over onderwerpen als parkeerbeleid. Verkenner Gijsbertsen ziet toch voldoende basis voor samenwerking.

Read more »

CDA: verkrachtingssites moeten offline, onderzoek naar Nederlandse dadersHet gaat om sites met tips voor mannen om hun vrouw te drogeren en te verkrachten.

Read more »

CDA NOP legt zich neer bij 'democratische uitspraak' en zet koers naar coalitie met VVD, PU en ONSHet CDA in Noordoostpolder gaat onderzoeken of een coalitie mogelijk is met de Politieke Unie, ONS Noordoostpolder en de VVD.

Read more »