Sfeervolle zonnewoningen in Rotterdam

Een wijk in Rotterdam met 66 futuristisch gebouwde zonne-woningen op het voormalig grondgebied van het drinkwaterellationterrein.

Een beetje verscholen in De Esch ligt een opvallend Rotterdams wijkje bestaande uit 66 schuin gebouwde ‘zonnewoningen’ op het voormalige drinkwaterleidingterrein. De huizen staan pal op het zuiden gericht en hebben een kristalgele betonnen muur bedekt met een zogeheten Trombewand, een pionier op het gebied van zonne-energie uit de vorige eeuw.

Deze muur houdt warmte vast en verdeelt deze over het huis, wat warmt en verwarmt het huis. De passieve verwarming bespaart verwarmingskosten met 30%. Er zijn echter ook nadelen. Sommige bewoners, zoals Shelby, zijn minder blij met de extreme hitte in augustus.

Joey Barendse merkt op dat het schuine dak wateroverlast kan veroorzaken. Verder heeft Joey problemen met het wegstromen van water en heeft Donald zelfs wateroverlast in zijn kelder. Toch vinden alle drie ze de wijk sfeervol en sfeervol. De architectuur doet wat tegenstrijdige gevoelens opwekken bij de bewoners, maar ze vinden de wijk prachtig.

Ze zijn vooral getrokken door het mooie platteland, de borrels, het dorpelijk gevoel en de duurzaamheid van de wijk. barriersM De architectuur van de zonnewoningen roept wellicht gemixte reacties op, maar de bewoners vinden de wijk sfeervol. De straatnaam, Waterwerk, verwijst naar een enorme ruimte die vlak onder de oppervlakte ligt en vroeger gebruikt werd als reinwaterkelders voor drinkwaterzuivering. Deze kelders zijn inmiddels buiten gebruik en zijn fundering voor de gehele wijk





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Zonnewoningen Rotterdam Futuristisch Gebouwd Trombewand Rotterdam Passieve Verwarming Rotterdam Bijzondere Architectuur Rotterdam Clinic Rotterdam Beschermingsmuur Rotterdam

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stel lichtte mensen op met zieke puppy's en krijgt taakstrafEen stel uit Veldhoven, beiden 31 jaar, heeft een taakstraf gekregen voor de illegale verkoop van puppy's. Dat oordeelde de rechtbank in Den Bosch vrijdag. De twee hebben zeker tien mensen opgelicht en de hondjes slecht verzorgd. Bij een inval troffen agenten ook wapens aan, waaronder een boksbeugel en een ploertendoder in een keukenkastje.

Read more »

Een gesprek op een 113-bankje: beladen maar nuttigInmiddels zijn er in Nederland meer dan 4500 pakketten besteld voor een 113-bankje, maar hoe begin je zo'n beladen gesprek?

Read more »

Operatie Hondius: zo bereidde Rotterdam in recordtempo de komst van een besmet cruiseschip voorHet was wereldnieuws: de uitbraak van een besmettelijk virus op cruiseschip MV Hondius. Maar weinig havens wilden het schip en haar bemanning helpen.

Read more »

Deze slagerszoon ging een motor kopen en kwam terug met een leeuwMenig Helmonder moet in de jaren dertig van de vorige eeuw doodsangsten hebben uitgestaan als-ie de straat opging. Want tussen de mensen die hun fikkie uitlieten, liep je ook kans Karel Stevens met zijn Tarzan tegen te komen. Aan de lijn van deze slagerszoon zat geen hond, maar een leeuw.

Read more »