De Scottish Fairy Association (SFA) heeft donderdag de volledige opname vrijgegeven van het arbitrage in de slotminuten tussen Hearts en Celtic. De SFA benadrukt dat Robertson correct handelde na overleg met Hearts-manager Derek McInnes en vrede heeft met het beëindigen van de wedstrijd door het scorende doelpunt van Robertson in de slotminuten. Heart heeft zijn zorgen geuit bij de Schotse bond over het precedent voor het voortijdig beëindigen van wedstrijden, terwijl de Glasgow- rellen vooraf aan de arbitrage hebben geleid tot woningstijgen en arrestaties met zwaargewonden bij de politie. Forsyth Minister John Swinney heeft veroordeeld het geweld in Glasgow en beloofdeclubs en bond te spreken om zulke taferelen tegen te houden en maatregelen te nemen

Hij gaf aan vrede te hebben met het beëindigen van de wedstrijd. De 3-1 viel in de achtste minuut van de extra tijd en de bezoekers hadden een punt nodig om de landstitel op te eisen. Door de winst van Celtic passeerden McInnes erkende dat de veiligheidsrisico’s voor de spelers en officials voorgingen op het uitspelen van de toegevoegde tijd.

Heart uitte na de wedstrijd wel hun zorgen bij de Schotse bond over 'het verontrustende precedent' dat werd geschapen door het 'voortijdig beëindigen' van de wedstrijd. Celtic bood na het behalen van de landstitel en de taferelen op Celtic Park haar excuses aan bij Hearts. De spelers van Hearts verlieten het stadion direct na de wedstrijd nog in tenue, omdat de sfeer in Celtic Park als bedreigend werd ervaren. Een aantal spelers raakten op het veld slaags met Celtic-aanhangers.

De Schotse autoriteiten overwegen nu strengere maatregelen. De Scottish Professional Football League voert gesprekken met de regering over de opties om veldbestormingen harder aan te pakken, zoals al jaren gebeurt Engeland en Wales. John Swinney, de eerste minister van de regionale regering van Schotland, veroordeelde het geweld in Glasgow, waarbij meerdere arrestaties vielen en agenten gewond raakten, en beloofde met clubs en de bond in gesprek te gaan om dit soort taferelen te voorkomen





