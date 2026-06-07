Sergiño Dest over vroege PSV-vertrek: 'Goed moment voor een stap'

Verdediger Sergiño Dest van PSV admiteert dat hij deze zomer een transfer kan overwegen. Na drie kampioenschappen in Eindhoven zoekt de Amerikaan een nieuwe uitdaging, maar hij zal niet zomaar vertrekken. Hij heeft nog twee jaar contract en wil eerst het WK met de VS spelen.

PSV moet deze zomer rekening houden met het vertrek van Sergiño Dest , zo laat de verdediger zelf weten in een interview. Dest bereidt zich momenteel voor op het Wereldkampioenschap met de Verenigde Staten en wil deze zomer kijken of hij 'een stap' kan maken.

"Het is niet uitgesloten dat ik blijf, want ik sta hier nog twee jaar onder contract", begint de verdediger. "Maar ik denk dat het wel een goed moment kan zijn om een stap te maken. Ik denk dat elke speler ambities heeft. Ik heb nu drie jaar bij PSV gezeten en we zijn drie jaar achter elkaar kampioen geworden.

Ik heb al in topcompetities gespeeld en ik weet dat ik daar nog niet klaar ben.

" Voor Dest wacht eerst het WK met thuisland de Verenigde Staten. Toch kijkt de verdediger van de Eindhovenaren alvast vooruit.

"Ik wil gewoon nog wat bereiken en ik weet dat ik dat kan. Ik ben zeker ambitieus om een stap hogerop te maken. Maar ik ga niet zomaar weg. Het moet wel echt bij me passen.

" De Verenigde Staten oefenden afgelopen vrijdag tegen Duitsland en gingen met 1-2 onderuit. Het thuisland begint op 13 juni aan het eindtoernooi met een wedstrijd tegen Paraguay. Daarna volgen duels met Australië en Turkije. Op het WK 2022 in Qatar werden de Verenigde Staten in de achtste finales uitgeschakeld door het Nederlands elftal. Oranje was destijds met 3-1 te sterk





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Sergiño Dest PSV Transfer Wereldkampioenschap Verenigde Staten Ambities

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