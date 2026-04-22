Sergiño Dest droomt van vertrek bij PSV richting Europese topcompetitie

Sergiño Dest ambieert komende zomer een vertrek bij PSV om zichzelf uit te dagen in een grotere competitie. De verdediger richt zich eerst op volledig herstel voor het WK voetbal met de Verenigde Staten.

Sergiño Dest staat voor een cruciaal kantelpunt in zijn nog jonge maar bewogen voetbalcarrière. De flankspeler, die momenteel onder contract staat bij PSV , heeft in een uitgebreid interview in de NOS-voetbalpodcast Buitenspel aangegeven dat hij zijn zinnen heeft gezet op een vertrek uit Eindhoven. Hoewel hij zijn tijd bij PSV als bijzonder en waardevol ervaart, voelt de 25-jarige verdediger dat de tijd rijp is voor een nieuwe uitdaging in een van de grote Europese competities.

Dest, die in 2028 uit zijn contract loopt, benadrukt dat hij wekelijks op het allerhoogste niveau wil acteren om zijn eigen grenzen te verleggen en zichzelf te blijven ontwikkelen als voetballer. Volgens de speler zelf zijn er al voorzichtige signalen van interesse van diverse clubs, al is er op dit moment nog geen sprake van concrete onderhandelingen. Het is een fase waarin de toekomst nog open ligt, maar de ambities van de Amerikaan zijn glashelder: terugkeren naar de absolute top van Europa. De weg naar deze volgende stap is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Dest blikt in het gesprek terug op de sportieve tegenslagen die hem hebben gevormd, met name zijn zware kruisbandblessure in april 2024. Op het moment dat hij in zijn beste vorm verkeerde tijdens zijn huurperiode bij PSV van FC Barcelona, werd hij plotseling voor elf maanden aan de zijlijn gezet. Die periode was mentaal zwaar, juist omdat hij het gevoel had dat hij klaar was om na dat seizoen een grote stap voorwaarts te maken. Ook het huidige seizoen verloopt moeizaam door een vervelende hamstringblessure die hem sinds maart aan de kant houdt. Desondanks gloort er hoop aan de horizon; Dest is inmiddels voorzichtig gestart met groepstraining bij PSV. Hij werkt hard om volledig fit te raken voor het WK voetbal in eigen land, waar hij met de Verenigde Staten hoopt te schitteren. Voor de Amerikanen is dit toernooi van cruciaal belang, en Dest legt de lat hoog: minimaal de tweede ronde is het absolute minimumdoel om niet van een mislukking te spreken. Naast zijn clubcarrière en de komende mondiale uitdagingen, deelt Dest ook persoonlijke reflecties over zijn interlandkeuze uit het verleden. Dest, die een Surinaams-Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder heeft, stond in 2019 voor de lastige keuze tussen Oranje en de Verenigde Staten. Hij geeft openhartig toe dat hij destijds een sterke band voelde met Nederland, maar dat de Amerikaanse voetbalcultuur hem eveneens enorm aansprak. Een doorslaggevende factor in zijn keuze was de houding van de KNVB. Dest voelde zich destijds niet serieus genomen door de Nederlandse voetbalbond, die hem slechts een plek bij Jong Oranje kon bieden terwijl hij op dat moment al in de belangstelling stond van Europese grootmachten als Bayern München en Barcelona. Deze ervaring zorgde ervoor dat zijn keuze voor Amerika definitief werd, een besluit waar hij tot op de dag van vandaag achterstaat. Wanneer hem gevraagd wordt of hij in het huidige Nederlands elftal zou passen, blijft hij bescheiden maar zelfverzekerd. Hoewel hij de kwaliteiten van Denzel Dumfries en Jeremie Frimpong erkent, ziet hij voor zichzelf zeker kansen op de linkerflank, een positie die momenteel door verschillende spelers wordt ingevuld. De toekomst zal uitwijzen waar Dest zijn kunsten volgend seizoen vertoont, maar zijn focus ligt nu volledig op herstel en het leveren van een topprestatie op het wereldtoneel in de zomer





Bekerwinst AZ mogelijk slecht nieuws voor Ajax met oog op Europese ticketsDat AZ het Europa League-ticket, sinds jaar en dag verbonden aan bekerwinst, heeft bemachtigd, heeft ook gevolgen voor de rest van de eredivisie.

