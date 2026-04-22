Sergiño Dest blikt vooruit: Vertrek bij PSV lonkt na het WK

Sergiño Dest spreekt openhartig over zijn ambities om PSV te verlaten voor een grotere competitie en zijn grote doel voor de zomer: het WK met de Verenigde Staten.

De toekomst van Sergiño Dest bij PSV lijkt voorbij te zijn nu de verdediger openlijk spreekt over zijn ambities om een volgende stap in zijn carrière te zetten. De Amerikaanse flankspeler, die momenteel onder contract staat bij de club uit Eindhoven, koestert de hoop dat hij na het komende wereldkampioenschap in eigen land een transfer kan realiseren naar een competitie die nog sterker is dan de Eredivisie .

Dest benadrukt dat hij PSV een geweldige club vindt waar hij een mooie tijd heeft beleefd, maar hij voelt de drang om zichzelf wekelijks uit te dagen tegen de absolute wereldtop. De ambitie om te groeien als speler en te meten met de besten is de drijvende kracht achter zijn besluit om op termijn de overstap naar een grote Europese competitie te maken. De weg naar dit doel is echter niet zonder slag of stoot gegaan. Dest herinnert zich nog goed hoe zijn carrièreplannen in april 2024 abrupt werden verstoord door een zware kruisbandblessure, precies op het moment dat hij op zijn topniveau speelde tijdens zijn verhuurperiode bij PSV. De elf maanden die volgden aan de zijlijn waren een zware beproeving voor de verdediger, die destijds het gevoel had klaar te zijn voor een grote transfer. Ook in het huidige seizoen heeft hij te kampen gehad met fysieke ongemakken, waaronder een hardnekkige hamstringblessure die hem sinds maart aan de kant hield. Desondanks is hij inmiddels voorzichtig begonnen met de groepstraining bij PSV, wat hem hoop geeft voor een snelle terugkeer op het veld. Het allergrootste doel voor de komende maanden is het WK voetbal, waar hij met de Verenigde Staten als gastland een grote rol hoopt te spelen. Dest kijkt enorm uit naar het toernooi en benadrukt dat het team zich geen fouten kan veroorloven. Hij stelt dat het bereiken van de tweede ronde het absolute minimum is, aangezien alles minder dan dat als een schande zou worden beschouwd door het thuispubliek. Dest wijst erop dat het Amerikaanse elftal misschien geen individuele wereldsterren heeft zoals Ousmane Dembélé, maar dat zij het moeten hebben van hun kracht als collectief. Het toernooi moet voor hem persoonlijk het podium worden waarop hij zich in de kijker speelt bij de Europese topclubs, in de hoop dat hij na de zomer een nieuw hoofdstuk in zijn voetbalreis kan beginnen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Sergiño Dest PSV Transfernieuws WK Voetbal Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

John Stones staat voor vertrek bij Manchester CityDe Engelse verdediger John Stones vertrekt na het huidige seizoen bij Manchester City. De 31-jarige speler kiest voor een nieuwe uitdaging na jarenlang succes in het Etihad Stadium.

Read more »

Defour geeft PSV-target transferadvies: 'Hij moet hoger mikken dan PSV'Steven Defour heeft de prestaties van Zakaria El Ouahdi goed geanalyseerd en denkt dat hij naar een betere club kan dan PSV. De rechtsback van KRC Genk was afgelopen weekend opnieuw bepalend met een doelpunt en een assist, en bevestigt zo zijn sterke seizoen.

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »

Read more »