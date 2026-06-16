Serena Williams keert terug op Wimbledon met zus Venus in dubbelspel

Tennislegende Serena Williams maakt op 44-jarige leeftijd een comeback op Wimbledon. Ze krijgt een wildcard voor het vrouwendubbelspel en speelt aan de kant van haar zus Venus. Het is haar eerste toernooi sinds 2022 en drijft haar vooral de wens om haar kinderen zich te laten zien spelen. Ze voelt geen druk meer om te winnen en hoef niets te bewijzen.

Serena Williams keert over een kleine twee weken terug op Wimbledon . De 44-jarige tennislegende heeft van de organisatie van het iconische grastoernooi een wildcard gekregen voor het vrouwendubbelspel, waarin ze een koppel zal vormen met haar één jaar oudere zus Venus.

Dit was eerst bekend gemaakt na haar optreden in het vrouwendubbel bij het grastoernooi van Queen's. De 23-voudig grandslamwinnares won daar haar eerste wedstrijd, maar moest zich daarna terugtrekken vanwege een blessure bij haar partner Victoria Mboko uit Canada. Het was Williams' eerste toernooi sinds de US Open van 2022. De Amerikaanse is 23-voudig grandslamwinnares in het enkelspel en veroverde veertien grandslamtitels in het vrouwendubbel, allemaal aan de zijde van Venus.

De zussen wonnen samen zes keer het dubbelspel op Wimbledon, voor het laatst in 2016. Een terugkeer in het enkelspel sluit Williams niet uit, zei ze vorige week. Al zal ik daarvoor nog wat meer moeten trainen. Lukt dat niet, dan komt het enkelspel niet op mijn pad.

Voor singles kan ik geen ja zeggen, maar ook geen nee. Op dit moment is het nee. Haar zus Venus Williams, de oudste speelster in het WTA-circuit, is nog steeds actief. De voormalig nummer één krijgt vaak een wildcard voor toernooien, maar verliest de laatste jaren veel partijen.

De reden voor de rentree van Serena Williams zijn haar dochters Olympia (8) en Adira (3). Het gaat er mij vooral om dat mijn kinderen mij kunnen zien sparen, vertelde de Amerikaanse eerder tijdens een persmoment. Druk om te presteren, voelt Williams niet. Ik hoef niet te winnen.

Ik heb meer gewonnen dan de meeste mensen ooit in hun leven zullen doen. Ik hoef niets te bewijzen en heb niets te verliezen. Het is belangrijk dat ik me daar bewust van ben. Het is een emotionele terugkeer voor een van de grootste tennissters aller tijden, die haar carrière niet volledig had afgesloten maar nu opnieuw het veld opgaat, niet voor de titels, maar voor de Familie en het plezier.

Haar aanwezigheid op Wimbledon zal zeker veel media-aandacht trekken en een hoogtepunt zijn voor fans van de sport. Het dubbelspel met Venus zal een hernieuwing van hun legendarische partnerschap zijn, dat jarenlang het vrouwendubbel domineerde. Hoe lang ze deze rentree zal doorzetten is onzeker, maar vooralsnog geniet Williams van de momenten op de court zonder de druk van vroeger. De tenniswereld kijkt met verwachting uit naar hun eerste wedstrijd samen op de heilige grasvelden van London





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