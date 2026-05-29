Sepp Kuss wint koninginnenrit Giro, Arensman zakt naar vierde plaats

Sepp Kuss heeft de koninginnenrit van de Giro d'Italia gewonnen en voltooit daarmee zijn trilogie van ritzeges in de drie grote rondes. Thymen Arensman verloor tijd en zakte naar de vierde plaats in het algemeen klassement.

De koninginnenrit van de Giro d'Italia tussen Feltre en Alleghe, 151 kilometer lang met zes steile bergen, was een slijtageslag die alle renners tot het uiterste dreef.

De officiële start was rond 12.45 uur, en de finish werd verwacht rond 17.15 uur. Naast de strijd om de roze trui was er ook de spanning om de bergtrui, waar Jonas Vingegaard met 214 punten aan de leiding ging, gevolgd door Giulio Ciccone met 133 punten. In het jongerenklassement stond Afonso Eulálio eerste, met Piganzoli op 2.17 achterstand. De dag beloofde spektakel, en dat werd ook waargemaakt.

Thymen Arensman, de Nederlandse hoop in het klassement, kwam als twaalfde boven op de slotklim, op 1.45 van de winnaar Sepp Kuss. Hij verloor 1.06 op Vingegaard en Gall, en 1.02 op Hindley, waardoor hij zakte naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Ciccone finishte als derde, vlak voor Gall en Vingegaard, terwijl Hindley als vijfde bovenkwam op 0.43 van de winnaar. Die tijdsverschillen zouden later cruciaal blijken in de rangschikking.

Sepp Kuss, de Amerikaanse meesterknecht van Vingegaard, voltooide zijn trilogie van ritzeges in de Tour, Vuelta en nu ook de Giro. Hij won de koninginnenrit op fenomenale wijze, na een lange ontsnapping. Op de steile beklimmingen ontvouwde zich een tactisch steekspel. Pellizzari liet zich terugzakken om Hindley te helpen, waardoor Hindley afstand kon nemen van Arensman.

De voorsprong van Hindley groeide tot een halve minuut, precies wat hij nodig had om de Nederlander te passeren in het klassement. Kuss haalde Ciccone bij en reed voorbij, op weg naar de ritzege. Vingegaard bleef in het wiel van Gall, terwijl Hindley moest lossen. Arensman, die met Piganzoli reed, moest ook zijn wiel laten gaan.

Op 3 kilometer van de top viel Felix Gall aan; Vingegaard en Hindley konden mee, maar Arensman moest lossen. De spanning was om te snijden. De slotklim in Alleghe begon met een stuk van 15 procent stijging. Giulio Ciccone, gedreven door woede na een akkefietje met Rubio over bergpunten, dook als een valk de afdaling in en sloeg een gat.

Hij bouwde een voorsprong op van een minuut op de achtervolgers, waaronder Kuss en Pellizzari. In de groep met favorieten nam de achterstand toe tot 2.35 op Ciccone en 1.25 op de achtervolgers, onder impuls van de sterke Noor Svestad-Bardseng. De technische afdaling met 22 haarspeldbochten leidde naar de slotklim Piani di Pezze, amper vijf kilometer maar met een stijging van gemiddeld 10 procent. Ciccone's aanval leek te lonen, maar Kuss en Pellizzari naderden gestaag.

Derek Gee-West, op een missie, sprintte weg uit de kopgroep en won de Red Bull Kilometer, wat leidde tot woede bij Rubio, die leider was in dat nevenklassement. De Canadees vergrootte de voorsprong op de favorietengroep tot 3.00, waardoor hij Felix Gall voorbijging in het virtuele klassement. Uiteindelijk was het Sepp Kuss die de dagzege pakte, na een indrukwekkende solo. Ciccone behield zijn bergtrui met een ruime marge, terwijl Arensman zich moest neerleggen bij een plek in de top vijf.

De Giro blijft tot het einde spannend, met nog enkele zware etappes in het vooruitzicht





