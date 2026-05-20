Sepp Blatter heeft in een interview met de NOS uit de kast gehaald om over FIFA-voorzitter Gianni Infantino te praten. Blatter stelt dat wie ook heeft geboekt op Gianni Infantino. Hij verwijt ook financiële corruptie en gebrek aan democratie binnen de wereldvoetbalbond. Infantino is als landgenoot van Blatter niet als zodanig meer gezien door de FIFA-voorzitter en verwijt hem het hebben van twee andere nationaliteiten naast de Zwitserse. Blatter verwijt integendeel ook dat hij zijn Zwitserse paspoort niet meer gebruikt na zijn periode als FIFA-voorzitter. De FIFA heeft geen gelegenheid tot reageren, maar Sepp Blatter heeft de uitspraken in het Zwitsers restaurant Sonnenberg vertoont.

Sepp Blatter heeft een interview met de NOS uitgehaald waar hij kritiek uitvoert over FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Blatter stelt dat hij Infantino als een dictator ziet omdat hij overal paspoorten heeft en geen enkele tegenstand meer heeft 'van niemand, niemand!

'. Hij verwijt de toewijzing van het WK van 2034 aan Saudi-Arabië aan gebrek aan democratie binnen de wereldvoetbalbond. Blatter ziet Infantino niet meer als landgenoot en verwijt hem het hebben van twee andere nationaliteiten naast de Zwitserse. Blatter noemt ook zijn keuze voor Qatar als een 'Arabier' en het niet meer gebruiken van zijn Zwitserse paspoort.

Deze uitspraken vindt Blatter opmerkelijk bij een oud-voorzitter die lang niets heeft laten horen. De NOS heeft de uitspraken voorgelegd aan de FIFA, maar er is geen mogelijkheid tot reageren geweest





