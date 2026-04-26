Sensatie in Rotterdam: Excelsior vernedert FC Utrecht met 5-0

Excelsior boekt een overtuigende 5-0 overwinning op FC Utrecht, waardoor de club een belangrijke stap zet in de strijd tegen degradatie. Noah Naujoks benadrukt het belang van de overwinning en de noodzaak van teamgeest.

Noah Naujoks straalde na de indrukwekkende overwinning van Excelsior op FC Utrecht. De Rotterdammers versloegen de Utrechters met maar liefst 5-0, een resultaat dat cruciaal is in de strijd om handhaving in de Eredivisie .

Naujoks suggereerde dat de marge zelfs nog groter had kunnen zijn. Hij merkte op dat er nog meer doelpunten in het verschiet lagen, mede dankzij de rode kaart voor de tegenstander, maar ook door de eigen effectiviteit. De recente moeite van Excelsior om te scoren maakte de overwinning des te opvallender. Naujoks onthulde dat er binnen de selectie openlijk is gesproken over de teleurstellende prestaties in de wedstrijden tegen directe concurrenten zoals Hercules en PEC Zwolle.

Deze gesprekken waren noodzakelijk, gezien de hoge inzet in de strijd tegen degradatie. De middenvelder benadrukte dat de eerste helft van de wedstrijd tegen Utrecht één van de beste van het seizoen was, en dat de ploeg zich bewust was van het belang van een overwinning in eigen huis. De overwinning heeft Excelsior twee posities laten stijgen op de ranglijst en het team een flinke dosis vertrouwen gegeven voor de laatste speelrondes.

Naujoks beschreef de drie punten, de vijf doelpunten en de verbetering van het doelsaldo als enorm belangrijk. Hij erkende dat de strijd om handhaving spannend zal blijven, maar dat de overwinning een heerlijk gevoel gaf. Een opmerkelijk moment tijdens de wedstrijd was het afgekeurde doelpunt van Naujoks na ingrijpen van de VAR. Hij uitte zijn verbazing over de beslissing en wees erop dat hij naar zijn mening niet buitenspel stond.

Hij vond het vreemd dat er in een modern stadion nog steeds geen lijnen getrokken kunnen worden om buitenspelposities te beoordelen. Ondanks deze frustratie kon het afgekeurde doelpunt zijn plezier over de overwinning niet temperen. Hij benadrukte dat het resultaat op zichzelf al prachtig was, ongeacht of zijn doelpunt wel of niet was goedgekeurd. De overwinning is een belangrijke stap voorwaarts voor Excelsior in hun strijd om Eredivisie-voetbal volgend seizoen.

De reacties op de wedstrijd reikten verder dan alleen de spelers en de club. Op sociale media was er veel discussie over de wedstrijd en de gebeurtenissen eromheen. Er was kritiek op Vitesse, met oproepen tot faillissement van de club na een recente tegenslag. Daarnaast was er verbazing en afkeuring over de negatieve reacties op Xavi Simons, die mogelijk een zware blessure heeft opgelopen.

Veel supporters spraken hun schaamte uit over het gedrag van een deel van de meegereisde Utrecht-fans, die zich schuldig maakten aan vandalisme en het gooien van vuurwerk. Er werd benadrukt dat dergelijk gedrag onacceptabel is en ernstige gevolgen kan hebben. Tot slot werd er kritiek geuit op de selectie van Wout Weghorst door bondscoach Ronald Koeman voor het Nederlands elftal, wat leidde tot speculaties over een mogelijk WK-belletje voor Georginio Wijnaldum.

De overwinning van Excelsior heeft dus niet alleen sportieve gevolgen, maar heeft ook geleid tot diverse discussies en emoties onder de supporters





