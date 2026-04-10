Seizoen Amourricho van Axel Dongen zit erop door bovenbeenblessure

Amourricho van Axel Dongen mist de rest van het seizoen door een bovenbeenblessure. Trainer Robin Veldman betreurt de situatie en benadrukt de teleurstelling van de speler. Zijn toekomst bij Heerenveen is onzeker.

Het seizoen van Amourricho van Axel Dongen zit er definitief op voor sc Heerenveen. De aanvaller, gehuurd van Ajax , heeft een aanzienlijke bovenbeenblessure opgelopen, waardoor hij de rest van het seizoen aan de kant staat. De ernst van de blessure bleek groter dan in eerste instantie gedacht, wat een harde klap is voor zowel de speler als de club. Dit seizoen kampte Van Axel Dongen al eerder met fysieke problemen, waardoor hij slechts zeven keer in actie kwam voor de Friezen.

Zijn meest memorabele moment was ongetwijfeld zijn doelpunt tegen Feyenoord, direct na zijn invalbeurt. Echter, zijn laatste wedstrijd dateert alweer van 7 februari, toen hij speelde tegen FC Twente. Trainer Robin Veldman maakte vrijdag de ernst van de situatie bekend. De scans wezen uit dat er schade in zijn bovenbeen zit, waardoor een snelle terugkeer niet tot de mogelijkheden behoort. Veldman verwacht dat Van Axel Dongen aan het einde van het seizoen wellicht weer trainingsfit kan zijn, maar dan nog niet wedstrijdfit. Er wordt nu overlegd waar de speler zijn revalidatie zal gaan volgen, een cruciaal onderdeel van zijn herstelproces.\Het nieuws heeft een diepe impact op de speler zelf, en trainer Robin Veldman toont veel begrip voor de situatie. Veldman omschrijft de situatie als 'heel treurig' en betreurt de reacties die vaak volgen in de voetbalwereld. Hij voelt mee met de jonge aanvaller en is bezorgd over de kritiek die vaak over hem wordt uitgestort. Veldman stoort zich aan de negatieve commentaren die vaak de kop opsteken, zoals de bewering dat hij niet geschikt zou zijn voor profvoetbal of dat hij te veel zou verdienen. Hij benadrukt dat de teleurstelling van de speler zelf de boventoon moet voeren en dat er respectvol met de situatie moet worden omgegaan. Het gaat om een jonge speler die zijn droom nastreeft en geconfronteerd wordt met een vervelende blessure. Veldman wil de nadruk leggen op het menselijke aspect en benadrukt de noodzaak om steun te bieden.\De toekomst van Van Axel Dongen bij Heerenveen is momenteel onzeker. Veldman erkent dat het in principe altijd mogelijk is dat de speler terugkeert, maar de beslissing hangt af van diverse factoren. Een van de belangrijkste factoren is de netto speeltijd van de speler dit seizoen, die met slechts zeven optredens zeer gering is gebleken. Veldman geeft eerlijk toe dat de speeltijd te weinig is geweest. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomst van de speler bij de club. De clubleiding zal waarschijnlijk de prestaties en de blessuregevoeligheid van Van Axel Dongen in overweging moeten nemen bij het beoordelen van zijn toekomst. Ondertussen zal de focus liggen op het herstel van de speler. De revalidatieperiode zal cruciaal zijn voor zijn terugkeer op het veld. Het is essentieel dat hij de juiste zorg en begeleiding krijgt om volledig te herstellen en fit terug te keren, mocht er een mogelijkheid zijn om te spelen in het nieuwe seizoen





