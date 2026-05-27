Seizoen 2025/26: recordcijfers voor Nederlands betaald voetbal

Het seizoen 2025/26 kende 975 profwedstrijden, met hoge doelpunten- en kijkcijfers in alle competities.

Het seizoen 2025/26 van het Nederlandse betaald voetbal heeft indrukwekkende cijfers opgeleverd. In totaal werden maar liefst 975 profwedstrijden gespeeld, verspreid over de Eredivisie , Keuken Kampioen Divisie , Eurojackpot KNVB Beker, play-offs, Johan Cruijff Schaal en het vrouwenvoetbal.

Deze aantallen tonen aan dat het Nederlandse voetballandschap bruisend en competitief is, met een breed scala aan wedstrijden op het hoogste niveau. In de Eredivisie lag het gemiddelde aantal goals per wedstrijd op 3,2. Dit is opvallend hoog in vergelijking met de vijf topcompetities. Ter illustratie: de Premier League scoorde gemiddeld 2,8 goals per duel, La Liga 2,7, de Bundesliga eveneens 3,2, de Serie A 2,4 en de Ligue 1 2.8.

Daarnaast waren er slechts tien Eredivisie-duels waarin geen doelpunten vielen, wat wijst op aanvallend en aantrekkelijk voetbal. De gemiddelde toeschouwersaantallen per wedstrijd bedroegen 19.578, met een bezettingsgraad van maar liefst 95 procent. Dit is het hoogste percentage in vijftien jaar tijd, een teken dat de stadions weer vol zitten en de supporters massaal de weg naar het voetbal weten te vinden.

Ook de kijkcijfers waren indrukwekkend: gemiddeld keken bijna 200.000 mensen per duel live via ESPN, wat resulteerde in een totaal van 60 miljoen kijkers. Daar kwamen nog 80 miljoen kijkers bij die de samenvattingen bij de NOS bekeken. Dit onderstreept de populariteit van de Eredivisie, zowel in de stadions als op televisie. In de Keuken Kampioen Divisie werd eveneens gemiddeld 3,2 keer per wedstrijd gescoord, met een gemiddeld bezoekersaantal van 5.786.

De tv-uitzendingen trokken in totaal bijna 10 miljoen kijkers. Ook het vrouwenvoetbal deed het uitstekend: in de Eurojackpot Vrouwen Eredivisie lag het gemiddelde aantal goals op 3,4 per duel, en over het hele seizoen keken er ruim 3 miljoen mensen. Deze cijfers laten zien dat het Nederlandse voetbal, van mannen tot vrouwen en van topdivisie tot tweede divisie, breed gedragen wordt en een belangrijke plaats inneemt in de sportwereld.

De hoge doelpuntenproductie en de grote publieke belangstelling zijn een positief signaal voor de toekomst van het voetbal in Nederland. Naast de reguliere competities waren er ook spannende play-offs en de Johan Cruijff Schaal, die bijdroegen aan de totale wedstrijdenaantal. De KNVB Beker, gesponsord door Eurojackpot, bood daarnaast verrassende uitslagen en bekerstunts die de competitie kleur gaven. Al met al kan worden geconcludeerd dat het seizoen 2025/26 een van de meest succesvolle was in termen van doelpunten, toeschouwersaantallen en kijkcijfers.

De groeiende populariteit van het vrouwenvoetbal en de hoge bezettingsgraden in de stadions bieden perspectief voor de komende jaren





