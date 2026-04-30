Sean Steur, middenvelder van Ajax, heeft aangegeven dat hij komend seizoen nog actief zal zijn voor de club. Hij heeft vol vertrouwen dat Ajax in de topdrie van de Eredivisie zal eindigen en droomt van een toekomstige carrière in Spanje. Daarnaast wordt er kritiek geuit op bepaalde dissonanten binnen de club en de druk op de rechtspraak.

Sean Steur , de jonge middenvelder van Ajax , heeft aangegeven dat hij komend seizoen nog actief zal zijn voor de club uit Amsterdam. In een uitgebreid interview benadrukt Steur dat supporters zich geen zorgen hoeven te maken over zijn contractverlenging, hoewel hij wel droomt van een toekomstige carrière in Spanje.

Hij heeft vol vertrouwen dat Ajax dit seizoen nog in de topdrie van de Eredivisie zal eindigen.

'Daar heb ik genoeg vertrouwen in', zegt Steur. 'Het worden belangrijke weken, drie finales, die we sowieso allemaal moeten winnen. Ons doel is duidelijk, dat is gewoon heel belangrijk. Het is natuurlijk een moeilijk jaar, soms spelen we een paar wedstrijden heel goed, maar dan zit er toch weer een mindere wedstrijd tussen.

Het is gewoon te wisselvallig, het hele seizoen al. Het is nu aan ons om ons niveau te halen, als we dat doen, kunnen wij gewoon drie keer winnen. Wij willen gewoon in de topdrie eindigen en volgend seizoen de Champions League weer in.

' Steur omschrijft het seizoen van Ajax als een achtbaan en kijkt reikhalzend uit naar volgend seizoen. 'Ik heb dit jaar gelukkig heel veel wedstrijden kunnen spelen, veel geleerd, veel meegemaakt. Daar hoop ik volgend jaar veel voordeel uit te halen. Dus ik hoop dat ik me volgend seizoen gewoon heel goed ontwikkel en een betere speler word, dat is vooral mijn doel.

' Op de vraag of hij ook komend seizoen in het shirt van Ajax te zien is, is Steur duidelijk. 'Als het goed is, wel. ' 'Eerlijk gezegd probeer ik me daar niet te veel mee bezig te houden', gaat de achttienjarige middenvelder verder als zijn contract ter sprake komt. Deze loopt nog tot medio 2027 en ondanks meerdere gesprekken zijn beide partijen er nog niet over uit.

'Ik heb een goede zaakwaarnemer die daarmee bezig is, zelf probeer ik me gewoon te focussen op de resterende wedstrijden. Die zijn hartstikke belangrijk. Maar de Ajax-supporters hoeven zich geen zorgen te maken, hoor.

' Momenteel ziet Steur de Eredivisie nog als springplank, maar later in zijn carrière ziet hij een carrière voor zich onder de Spaanse zon. 'Nou, ik ben nu echt bezig om mezelf te ontwikkelen als speler, dus voor nu is de Eredivisie een goed podium voor jonge spelers. Maar als je me vraagt om wat verder vooruit te kijken, we hadden het net over Pedri, Vitinha, Valverde, natuurlijk droom je van die clubs.

La Liga vind ik sowieso een heel mooie competitie. Die spelers zijn mijn voorbeelden, waar ik mezelf in de toekomst mee hoop te meten. Het is mijn droom om daar ooit te komen, en daar heb ik ook wel vertrouwen in.

' In een andere context heeft de voormalige Ajax-voetballer Kwakman kritiek geuit op bepaalde dissonanten binnen de club. 'Zij zijn alleen maar met zichzelf bezig', aldus Kwakman. Daarnaast wordt er ook kritiek geuit op de druk die wordt uitgeoefend op de rechtspraak, zoals in het geval van NAC.

'Als NAC gelijk krijgt, gaan die andere clubs ook kort gedingen aanspannen en dergelijke. Dat zou betekenen dat de competitie niet uitgespeeld kan worden', waarschuwt Van Leeuwen. Deze uitspraak wordt niet goed ontvangen, omdat de consequenties niet van invloed zouden moeten zijn op de uitspraak. Bovendien worden er vragen gesteld over de salariseisen voor niet-EU-spelers in de Eredivisie, die gebaseerd zijn op 150% van het gemiddelde salaris.

Dit zou kunnen leiden tot competitievervalsing, volgens sommigen. Tot slot wordt er ook gerefereerd aan een situatie waarin een speler een salaris zou hebben geweigerd, wat voor ophef heeft gezorgd.

'Wij boden hem dit salaris aan en nu stopt hij het zomaar in zijn zak, waar haalt hij toch het lef vandaan?





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ajax Sean Steur Eredivisie La Liga Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

