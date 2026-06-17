Scorito stuurt honderden euro's aan gebruikers op voor betaald zakelijk pakket

Ongeveer 800 gebruikers van het online sportpoolplatform Scorito hebben een sommatiemail ontvangen omdat ze volgens het bedrijf een zakelijk pakket zouden moeten afnemen in plaats van gratis te profiteren van een vrienden- en familiegroep. De DIRECTEUR noemt het een storm in een glas water en belooft flexibiliteit voor gemengde groepen.

Zeker 800 gebruikers van Scorito , het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail ontvangen waarin zij worden opgeroepen om binnen een week enkele honderden euro's over te maken.

Volgens Scorito doen veel gebruikers zich voor als familie en vrienden, terwijl ze eigenlijk collega's zijn en een zakelijk, betaald pakket zouden moeten afnemen. In de uitgezonden mail stelt Scorito dat het starten van een Wereldbekerpool gratis is voor consumenten, maar uitsluitend wanneer het gaat om vrienden, familie en Klein zakelijk gebruik. Voor de gratis zakelijke pools gelden maximaal tien deelnemers. Als toch meer collega's meedoen, is dat in strijd met de Scorito-gebruiksvoorwaarden.

Zakelijke groepen met meer dan tien deelnemers moeten een betaald pakket afnemen. Daarvoor hanteert het platform verschillende prijsklassen, waarbij het goedkoopste pakket 100 euro kost en bij een groot deelnemersveld het bedrag kan oplopen tot enkele duizenden euro's. Op sociale media uiten gebruikers hun verontwaardiging over de e-mails die het Bredase bedrijf verstuurt. Een man die een pool startte voor een basisschool moet 253 euro betalen.

Een ander meldt 465 euro te moeten overmaken, terwijl zijn pool volgens eigen zeggen voornamelijk uit vrienden en familie bestaat en slechts enkele collega's omvat. Nog een deelnemer klaagt erover dat ontzettend veel particuliere deelnemers die op eigen initiatief iets leuks wilden doen voor collega's nu voor het blok worden gezet. Er is volgens hem niets zakelijks aan.

Een andere boze gebruiker stemt toe: Het heeft niets met zakelijk gebruik te maken als je met een paar collega's een vriendschappelijk pooltje organiseert. De directeur en oprichter van Scorito, Martin van Dijk, laat desgevraagd aan de NOS weten dat het in zijn ogen gaat om een storm in een glas water. Volgens hem maakt het platform bij het aanmeldingsproces aan alle kanten duidelijk wanneer een groep als zakelijk wordt gezien en wanneer niet.

Ook krijgt iedereen hier nog een mail over. Er zijn mensen die doelbewust misbruik maken van het systeem om 100 euro te besparen. Deze mensen heeft hij inderdaad een mail gestuurd. Hoe het bedrijf bepaalt welke gebruikers wel een factuur krijgen en welke niet, wil Van Dijk niet tot in detail toelichten, maar in sommige gevallen is het volgens hem zo klaar als een klontje, bijvoorbeeld bij een groep aangemaakt door 'Henk de Vries Transport'.

Voor kleine groepen met een mix van familieleden, vrienden en collega's belooft Van Dijk coulant te zijn. Hij roept de beheerders van groepen die een mail hebben ontvangen op zich te melden bij de klantenservice. Binnen 48 uur krijgen zij dan een reactie, belooft de Scorito-directeur. Als deelnemende bedrijven weigeren te betalen, gaat hun pool op zwart.

Wij moeten ergens een grens trekken, zegt Van Dijk. Een vaak gehoord kritiekpunt dat Scorito de mensen ook best had kunnen aanschrijven ruim voor het begin van het Wereldbekertoernooi, wijst hij van de hand. Dat is voor ons niet mogelijk. De meeste deelnemers komen op de laatste dag voor het WK binnen.

Scorito bestaat sinds het Europees Kampioenschap in 2012 in Polen en Oekraïne en begon met 72.000 deelnemers. Twee jaar geleden, bij het EK in Duitsland, was het aantal gebruikers gegroeid naar 1,1 miljoen. Dit jaar is dat aantal verder gestegen naar bijna 1,5 miljoen deelnemers. Ongeveer 5000 bedrijven hebben volgens Scorito een zakelijk pakket aangeschaft.

Het bedrijf organiseert ook poules voor andere sportevenementen, zoals de Tour de France en de Olympische Spelen





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