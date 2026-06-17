Scorito eist hoge bedragen van gebruikers die pools aanmaken met collega's

Meer dan 800 gebruikers van het grootste online sportpoolplatform van Nederland, Scorito, hebben een sommatiepost ontvangen waarin zij worden gevraagd om binnen een week enkele honderden euro's over te maken. Het bedrijf stelt dat veel gebruikers zich voordoen als vrienden en familie, terwijl het eigenlijk zakelijke pools zijn die een betaald abonnement vereisen. Op sociale media uiten veel deelnemers hun ongenoegen en spreken ze van schandelijke praktijken. Directeur Martijn van Dijk noemt het een storm in een glas water en wijst op het bewuste misbruik. Hij belooft flexibiliteit voor gemengde groepen en snelle reactie bij klantenservice. Het platform is uitgegroeid van 72.000 deelnemers in 2012 naar bijna 1,5 miljoen dit jaar.

Meer dan 800 gebruikers van Scorito , het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben onlangs een sommatiepost ontvangen waarin zij worden gevraagd om binnen een week enkele honderden euro's over te maken.

Volgens het platform doet een groot deel van de gebruikers zich voor als familie en vrienden, terwijl ze eigenlijk collega's zijn en een zakelijk, betaald pakket zouden moeten afnemen. In de breed verspreide mail staat dat het starten van een WK-pool gratis is voor consumenten, maar alleen als het gaat om vrienden, familie en klein zakelijk gebruik. Aan de gratis zakelijke pools mogen maximaal tien mensen deelnemen.

Als toch meer collega's meedoen, dan is dat in strijd met de voorwaarden van Scorito. Zakelijke groepen boven de tien deelnemers dienen een betaald pakket af te nemen, met prijzen variërend van 100 euro voor het goedkoopste pakket tot enkele duizenden euro's bij een groot deelnemersveld. Op sociale media spreken veel gebruikers hun ongenoegen uit over de mails die het Bredase bedrijf heeft rondgestuurd. Verschillante deelnemers delen hun ervaringen.

Zo moet een man die een pool is begonnen voor een basisschool 253 euro betalen. Een ander meldt dat hij 465 euro moet overmaken, terwijl zijn pool volgens hem voornamelijk uit vrienden en familie bestaat en slechts enkele collega's. Een andere deelnemer klaagt erover dat ontzettend veel particuliere deelnemers die op eigen initiatief iets leuks wilden doen voor collega's voor het blok worden gezet.

"Daar is niets zakelijks aan", voegt hij toe. Een andere boze gebruiker onderschrijft dit: "Het heeft niks met zakelijk gebruik te maken als je met een paar collega's een vriendschappelijk pooltje maakt". De directeur en oprichter van Scorito, Martijn van Dijk, reageert door de storm van kritiek te noemen een storm in een glas water. Volgens hem maakt het platform bij het aanmeldproces aan alle kanten duidelijk wanneer een groep wordt gezien als zakelijk en wanneer niet.

Ook krijgt iedereen hier nog een mail over.

"Er zijn mensen die daar doelbewust misbruik van maken om 100 euro te besparen", zegt Van Dijk. "Deze mensen hebben wij inderdaad een mail gestuurd. " Hoe het bedrijf bepaalt welke gebruikers wel een factuur krijgen en welke niet, wil Van Dijk niet tot in detail toelichten, maar in sommige gevallen is het volgens hem zo klaar als een klontje. "Bij een groep aangemaakt door bijvoorbeeld Henk de Vries Transport".

Voor kleine groepen met een mix van familieleden, vrienden en collega's belooft Van Dijk coulant te zijn. Hij roept de beheerders van deze groepen die een mail hebben ontvangen op zich te melden bij de klantenservice. Binnen 48 uur krijgen zij dan een reactie, belooft de Scorito-directeur. Weigeren deelnemende bedrijven te betalen, dan gaat hun pool op zwart.

"Wij moeten ergens een grens trekken", zegt Van Dijk. Een vaak gehoord kritiekpunt dat Scorito de mensen ook best had kunnen aanschrijven ruim voordat het WK begon, wijst hij af.

"Dat is voor ons niet mogelijk. De meeste deelnemers komen op de laatste dag voor het WK binnen.

" Scorito bestaat sinds het EK in 2012 in Polen en Oekraïne en begon met 72.000 deelnemers. Twee jaar geleden bij het EK in Duitsland was het aantal gebruikers gegroeid naar 1,1 miljoen. Dit jaar is het aantal verder gestegen naar bijna 1,5 miljoen deelnemers. Zo'n 5000 bedrijven hebben volgens Scorito een zakelijk pakket aangeschaft.

Het bedrijf maakt ook pools voor andere grote sportevenementen, zoals wielerkoersen, dartwedstrijden en tennistoernooien





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