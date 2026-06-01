Scooterrijder aangehouden na hinder van hulpverleners bij brand in Vlijmen

Een scooterrijder is zondagavond aangehouden op het Plein in Vlijmen nadat hij hinder deed van de hulpverleners die bezig waren met het blussen van een brand in de vestiging van Bakker Bart. De brand ontstond in de rijskast van de bakkerij en veroorzaakte aanzienlijke rook- en waterschade. De scooterrijder werd meegenomen naar een politiebureau en kreeg een proces-verbaal vanwege het hinderen van hulpverleners.

De vervelende scooterrijder werd na het hinderen van de hulpverleners in Vlijmen aangehouden (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink). Een vervelende scooterrijder is zondagavond aangehouden op het Plein in Vlijmen.

Hij hinderde daar de hulpverleners die bezig waren met het blussen van een brand in de vestiging van Bakker Bart. Be brand bij Bakker Bart werd rond kwart voor elf 's avonds ontdekt. De eigenaar zag op camerabeelden dat er rook bij het gebouw hing, waarna hij direct alarm sloeg. De brandweer moest een deur aan de achterkant van het gebouw forceren om de bakkerij binnen te komen.

Daar bleek vuur te zijn uitgebroken in de rijskast. De vlammen konden snel worden geblust. Door de brand en het bestrijden daarvan ontstond aanzienlijke rook- en waterschade in de zaak. Ook het gebouw van de HEMA hiernaast liep lichte rookschade op.

De oorzaak van de brand wordt onderzocht. Tijdens het bestrijden van de brand hielden agenten op het Plein de scooterrijder aan. Die was de politie aan het uitdagen. Hij reed meerdere keren voorbij, maakte gebaren naar de agenten, reed zonder kentekenplaat, maakte onnodig veel lawaai en maakte wheelies bij het gebouw van Bakker Bart.

De tiener werd meegenomen naar een politiebureau. Hij moest zijn rijbewijs en scooter inleveren en kreeg een proces-verbaal vanwege het hinderen van hulpverleners. Hij zal op een later moment voor de rechter moeten komen. Eind vorig jaar werd de buurt geteisterd door brandstichtingen van auto's, containers en struiken.

Vanwege de brand bij Bakker Bart in Vlijmen werden meerdere hulpverleners opgeroepen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink)





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Politie Brand Bakker Bart Scooterrijder Hulpverleners Brandstichting Plein In Vlijmen Politie Proces-Verbaal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Burgemeester Roger de Groot wil tweede termijn in NoordoostpolderBurgemeester Roger de Groot van Noordoostpolder heeft zijn wens uitgesproken voor een tweede termijn. Commissaris van de Koning Arjen Gerritsen heeft dit gemeld aan de gemeenteraad. De Groot, 60 jaar oud en burgemeester sinds 2021, heeft eerder ook burgemeester geweest van De Wolden. Een selectiecommissie prees hem destijds als prettige, stabiele en gedreven persoonlijkheid met rustige uitstraling en enthousiasme. Zijn eerste termijn loopt af op 1 juni 2027. Hij trad aan in een periode van onrust en spanningen binnen het gemeentehuis, na het onverwachte vertrek van zijn voorganger Harald Bouman. Ook werden er controversiële kwesties behandeld zoals een mogelijke coffeeshop en een conflict met de provincie over een campinguitbreiding. De gemeenteraad moet nu een vertrouwenscommissie instellen voor de herbenoeming, waarna de Commissaris van de Koning met fractievoorzitters zal spreken.

Read more »

Politie onderzoekt geweld tijdens aanhouding in asielzoekerscentrum ZeistDe politie start een onderzoek naar het geweld dat agenten hebben gebruikt tijdens een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Op sociale media girkende beelden tonen een hardhandige aanhouding waarbij een vrouw wordt neergehaald en een man wordt tegengehouden. Volgens de politie ontstond de situatie na een melding van bedreiging en vernieling met een mes. De agenten zouden in een dynamische situatie snel hebben willen handelen voor de veiligheid. Het onderzoek is een standaardprocedure.

Read more »

Mysterieus wezen op iepenblad blijkt iep-grasluisgal te zijnDeel twee van Stuifmail behandelt verschillende natuurverschijnselen. Een lezer vond op een iep een witherikje dat aanvankelijk voor een berkenzaailing werd aangezien. Verder wordt een plantengroeisel op een iepenblad geïdentificeerd als een iep-grasluisgal, veroorzaakt door de heel kleine iep-grasluis. Ook wordt een fotovraag over een bewegend object in een vijver besproken, waarschijnlijk een kever. Hiernaast komt een 'geelgerande watertor' aan bod, een libel die onlangs een nieuwe Nederlandse naam kreeg.

Read more »

Woongroep De Nieuwe Ark krijgt tijdelijk dak nadat eigenaard huis wilde verkopenEen woongroep van vier mensen met een beperking en twee mantelzorgers in Bloemendaal zal alsnog een dak boven het hoofd houden. Na dreiging van uitzetting omdat de eigenaard het pand wilde verkopen, is er nu een tijdelijke noodoplossing gevonden in twee appartementen in dezelfde buurt. De bewoners kunnen samenblijven en houden hun opgebouwde netwerk intact. Er wordt gestreefd naar een permanente oplossing via een wooncorporatie.

Read more »