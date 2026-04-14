Schreuder's Tactische Visie: Focus op Individuele Kracht en Dynamiek

Trainersfilosofie van Schreuder belicht: de essentie van zijn 3-4-2-1 tactiek, de nadruk op individuele spelerontwikkeling, en zijn ambitie om door te groeien.

Schreuder hanteert al jarenlang een speelwijze met drie verdedigers, wat in essentie beschreven kan worden als een 3-4-2-1 formatie. Zijn filosofie draait om het optimaal benutten van de individuele kwaliteiten van de spelers. 'Het belangrijkste is dat de spelers in hun kracht kunnen spelen. Ik ben daarvan overtuigd, maar de crux is dat de spelers zelf ook volledig overtuigd raken. We staan waar we staan en de cijfers spreken voor zich,' aldus Schreuder tijdens een interview bij Ziggo Sport . Hij benadrukte dat de effectiviteit van de tactiek direct afhankelijk is van de overtuiging van de spelersgroep. Veel voetbalanalisten zien de tactiek als aanvallend en risicovol. 'De spelers moeten het gevoel krijgen dat ze het niet als risicovol ervaren. We hebben het clubrecord qua puntenaantal gebroken, dat zegt genoeg,' vervolgde Schreuder . Hij legde de focus op een cruciale factor voor het succes van zijn aanpak. 'Je moet de oudere, meer ervaren spelers meekrijgen. Als ze niet meewillen, dan moet je niet bang zijn om afscheid te nemen.'

Aan het begin van het seizoen kende NEC een minder succesvolle periode. Ze verloren achtereenvolgens van Fortuna Sittard, PSV en SC Heerenveen. Schreuder verklaarde dit door de late komst van een aantal nieuwe spelers. 'Spelers als Fonville, Kaplan, Nejasmic en Lebreton sloten zich kort voor het verstrijken van de deadline aan. Deze jongens hadden tijd nodig om te acclimatiseren en te integreren. Nadat de selectie compleet was en de teamgeest verbeterde, zijn we weer punten gaan pakken.' De trainer werd gevraagd of hij bij een volgende stap altijd zijn eigen formatie wil meenemen. Schreuder nuanceerde dit. 'Misschien wordt er soms te veel nadruk gelegd op systemen. We spelen soms met twee verdedigers, soms met vier. Het gaat vooral om dynamiek en flexibiliteit. Bij een topclub speel je vaak op de helft van de tegenstander. Ik heb de ambitie om bij een topclub te coachen, dat spreekt voor zich. Natuurlijk is dat een gezonde ambitie. Ik verwacht dat dit onderwerp morgen weer groot wordt gemaakt, maar als ik moet antwoorden: ja.'

Schreuder's tactische visie en de focus op individuele spelerontwikkeling, in combinatie met zijn vermogen om de groep te motiveren en de juiste spelers te selecteren, hebben geleid tot de huidige positie van NEC. Zijn uitspraken duiden op een heldere strategie, gericht op het creëren van een winnende mentaliteit en het optimaliseren van de prestaties van de spelers. De nadruk op dynamiek en flexibiliteit in plaats van rigide systemen benadrukt zijn moderne kijk op voetbal. Schreuder benadrukt dat succes komt door zowel tactische flexibiliteit als het vermogen om de juiste sfeer binnen de groep te creëren. Hij realiseert zich dat succes niet alleen afhankelijk is van tactische systemen, maar ook van het vermogen om een team te bouwen dat in staat is om te presteren en te winnen. Het is een duidelijke combinatie van tactisch inzicht, speler management en de ambitie om te groeien. De focus op het meenemen van ervaren spelers en het durven nemen van moeilijke beslissingen benadrukken zijn managementvaardigheden. Schreuder's blik is gericht op de toekomst, waarbij hij duidelijk de ambitie heeft om een stap hogerop te komen. Zijn uitspraken geven inzicht in zijn aanpak en zijn visie op voetbal





