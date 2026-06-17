Schotse supporters trekken tijdens het WK in de VS naar Boston, waar ze met kilts, doedelzakken en bierconsumptie de stad in een feestelijke gedaante houden. Bars zien ongekende verkoopcijfers en de sfeer verspreidt zich naar andere sportevenementen. Ook andere nationale fans, zoals Oranje en Mexicaanse, maken herinneringsrijke beelden. Tegelijkertijd duurt de kritiek op het Amerikaanse visumbeleid voort.

Tijdens het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zorgen fans van over de hele wereld voor bijzondere en herinneringsrijke momenten in de gaststeden.

De restrictieve visumregels van de VS leiden tot kritiek van mensenrechtenorganisaties, maar op het veld en in de straten heerst een feestelijke sfeer. Schotse supporters vestigden zich in Boston, waar zeVan donderdag tot zondag in grote getale aanwezig waren rondom de wedstrijd van Schotland tegen Haïti in het Gillette Stadium. De Schotten in kilts, met doedelzakken en loud gezang, veranderden de stad in een Schots feestterrein.

Bars rapporteerden een ongekendeConsumptie van bier; volgens eigenaren dronken Schotse fans vier keer meer dan Amerikaanse bezoekers tijdens een vergelijkbaar vierdaags weekend rond 4 juli. De White Bull Tavern en Boston Taproom zagen hun voorraad oprakelijken, met noodbestellingen om bij te ben. Een derde locatie verkocht drie keer zoveel bier als tijdens St. Patrick's Day. De gezelligheid reikte verder dan het stadion, ook tijdens een honkbalwedstrijd van de Boston Red Sox werden Schotse fans warm onthaald.

Schotland speelt zijn tweede WK-onderdeel tegen Marokko vrijdagnacht Nederlandse tijd, weer in Foxborough. Ook andere landen zorgden voor opmerkelijke beelden: een Japanner die zich tussen Oranje-fans voelde en het kleine Mexicaanse jongetje Santi dat in een kersttrui in nationale kleuren een training bezocht werden virale helden. Tegelijkertijd blijft er kritiek op het Amerikaanse visumbeleid, dat volgens mensenrechtenorganisaties discriminerend is. Ook zijn erSolidariteit met het Iraanse team en aandacht voor onderdoglanden als Curaçao, Kaapverdië en Haïti, die trots hunWK-debuut vieren.

Het toernooi wordt gekenmerkt door een sterke culinaire en culturele uitwisseling tussen supporters en gaststeden, waarbij bierconsumptie, traditionele kleding en spontane feestelijke uitingsvormen centraal staan





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