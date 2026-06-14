Schotland wint扭扭捏捏 opening WK-wedstrijd van Haïti dankzij vroege treffer McGinn

Schotland heeft met 0-1 gewonnen van Haïti in hun eerste WK-wedstrijd. John McGinn scoorde de enige goal in de eerste helft en hield de spanning tot het einde intact.

Schotland heeft zijn eerste groeps matematische wedstrijd op het WK met 0-1 gewonnen van Haïti . John McGinn scoorde in de eerste helft de enige en daarmee winnende treffer voor de ploeg van bondscoach Steve Clarke .

Het duel bleef tot in de slotfase spannend, maar de vroege treffer van McGinn zou uiteindelijk de doorslaggevende blijken. De Schotten kregen na zeven minuten de eerste grote mogelijkheid. Een voorzet van Andy Robertson kwam op het hoofd van Scott McTominay, maar de middenvelder van Napoli knikte de bal over het doel. Haïti reageerde met wat speldenprikjes, maar de eerstvolgende grote kans was opnieuw voor Schotland.

McTominay kwam opnieuw dichtbij, maar nu raakte zijn kopbal de paal. Na een klein half uur spelen was het wel raak. John McGinn scoorde uit de rebound, nadat een poging van Che Adams nog was gekeerd door de Haïtiaanse doelman. In de tweede helft vielen er aanvankelijk minder scoringskansen te noteren.

McGinn kwam echter dicht bij zijn tweede doel, maar de middenvelder van Aston Villa schoot naast. Een minuut later leefde het gevaar voor Schotland toen de Sunderland-aanvaller Wilson Isidor nét niet bij de kon komen. Haïti probeerde het in de slotfase nog met meer offensieve druk. Frantzdy Pierrot dreigde nog voor gelijk te zorgen, maar zijn kopbal ging net naast de paal.

Met deze overwinning neemt Schotland een belangrijke stap in de poule, terwijl Haïti met lege handen vertrekt





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