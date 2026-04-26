Schooltje van Boschoord onthult roerig verleden met nieuwe informatiepanelen

Het historische schooltje van Boschoord, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, krijgt een stem door nieuwe informatiepanelen en een radioserie 'Drenthe Toen'. Ontdek het verhaal van armoede, onderwijs en een ambitieus sociaal experiment.

Het voormalige schooltje van Boschoord , een gehucht aan de rand van Friesland, draagt een rijke geschiedenis met zich mee. Door de installatie van nieuwe informatiepanelen wordt dit verleden nu toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Vrijwilliger Jan Adams en gids Hans Salverda leiden de luisteraars door deze geschiedenis in een serie radioverhalen binnen het programma 'Drenthe Toen'. Boschoord, gelegen tussen Vledder en Noordwolde, was onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, een ambitieus sociaal experiment uit de 19e eeuw. Het schooltje bood onderwijs aan kinderen van arme kolonisten, waardoor zij kansen kregen die voor hun ouders onbereikbaar waren.

Het schooltje van Boschoord is meer dan een gewone dorpsschool; het is een integraal onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid, een grootschalig initiatief van generaal Johannes van den Bosch om armoede te bestrijden. Adams benadrukt dat onderwijs een cruciale pijler was van de Maatschappij van Weldadigheid. Van den Bosch wilde arme gezinnen een nieuw leven geven op het platteland, met werk, onderdak en onderwijs voor hun kinderen.

Dit onderwijs was niet slechts een aanvulling, maar een essentieel onderdeel van het plan om de kinderen een ontsnapping uit de armoede te bieden. Opmerkelijk is dat onderwijs in de Koloniën van Weldadigheid verplicht was, ruim zeventig tot tachtig jaar voordat de leerplicht in Nederland landelijk werd ingevoerd. Het schooltje kende grote klassen met leerlingen van verschillende leeftijden, vaak met slechts één onderwijzer voor de klas, soms met assistentie. De leerlingengroep in Boschoord telde vijftig tot zestig kinderen.

Het schooltje stond midden in een zorgvuldig gepland landschap van rechte lanen en eenvoudige woningen, waar alles georganiseerd was, van wonen en werken tot leren. Gids Hans Salverda wijst erop dat het gebied in eerste instantie een landbouwkolonie was, maar dat de arme grond al snel leidde tot een overstap naar bosbouw. Na zestig jaar sloot het schooltje in 1934 haar deuren. Het gebouw werd vervolgens gebruikt als dorpshuis, maar verviel uiteindelijk.

Er werd zelfs een periode gekomen waarin er kippen werden gehouden, met kippenmest tot aan de ramen. Het schooltje leek lange tijd ten dode opgeschreven, maar werd in de jaren negentig gered door een rijkssubsidie voor monumentenzorg. Tegenwoordig wordt het beheerd door Adrianne Rook en Marieke van der Lest. Rook gebruikt het als atelier en expositieruimte, terwijl Van der Lest zich richt op activiteiten en de historische achtergrond van de plek.

De geschiedenis van het schooltje en de Koloniën van Weldadigheid komt aan bod in een vierdelige serie radioverhalen, 'Drenthe Toen', die elke zondag tussen 12.00 en 14.00 uur wordt uitgezonden op Radio Drenthe en online beschikbaar is via de website. De gesprekken met Adams, Salverda en Rook zijn gemaakt door Lydia Tuijnman. Het programma biedt een fascinerende kijk op een uniek stuk Nederlandse geschiedenis en de impact van sociale experimenten op het leven van gewone mensen





