Schoolexaminen: klachten over stemmen, koptelefoons en examens overvol,aker gedeeld bij LAKS Utrecht

Middelbare scholieren uit verschillende delen van de provincie klagen massaal overstemmen, slechte koptelefoons en moeilijke examens die te moeilijk waren, aldus het Landelijk Akte-Komisie Scholieren (LAKS).

Een langsrijdende trein, een koptelefoon die het niet doet en een moeilijk Nederlands examen. Niet alles verloopt vlekkeloos tijdens de eindexamens van middelbare scholen. In de provincie werd al meer dan 8000 keren geklaagd over de toetsen.

De eindexamens zijn vorige week weer begonnen en dat betekent ook: klagen over de examens. Bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) uit Utrecht kunnen leerlingen hun klacht over de toetsen indienen. En dat werd al veel gedaan tot nu toe. In de hele provincie zijn er in totaal al meer dan 8200 klachten binnengekomen.

Het waren vooral klachten over dat het examen te moeilijk was, volgens het LAKS. Het examen dat het moeilijkst was voor de Utrechtse leerlingen, was het examen Nederlands voor de havo. Leerlingen van het Trajectum College in Utrecht, het Cals College IJsselstein en het Leidsche Rijn College hebben het meest geklaagd. Anders dan over de inhoud van het examen hebben leerlingen ook aanmerkingen op andere dingen, vertelt Inass.

Een leerling van Het Heerenlanden in Leerdam zei: 'Je hoorde heel veel motoren en fatbikes luid en duidelijk door de zaal heen.

' Bij College de Heemlanden in Houten werd er geklaagd over treinen. 'Elke vijf minuten kwam er een langs', zegt een leerling. Ook waren de hulpmiddelen die scholieren nodig hebben tijdens de toets lang niet altijd op orde. Bij het St. Gregorius College in Utrecht werkten de koptelefoons niet goed genoeg.

'Leerlingen moesten verplicht een koptelefoon van school gebruiken, maar doordat ze van slechte kwaliteit waren hoorde je de geluidsfragmenten van mensen om je heen', zegt Inass. Dat leidde behoorlijk af. Eindexamenleerlingen moeten trouwens nog weleven door met leren. De laatste eindexamens zijn op 27 mei. Daarna is het afwachten op de uitslag





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Schoolexaminen Klachten Stemmen Koptelefoons Examen Te Moeilijk Scholen Uit Verschillende Delen Van De Provinc

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stedin wil gasgeneratoren neerzetten om overvolle stroomnet in Utrecht stabiel te houdenStedin, de beheerder van het elektriciteitsnet in Utrecht, stuurt naar voren plannen om gasgeneratoren op vier verschillende locaties in de provincie te plaatsen. Deze generators zullen extra stroom opwekken in de aanhoudende winterperiode waarin de vraag naar stroom extreem hoog is. Plaatsing van de generatoren is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het overvolle stroomnet in Utrecht betrouwbaar blijft. De generatoren opwekken stroom uit aardgas in een motor en zullen ingezet worden tijdens winterse periodes waarin er veel deletions zijn en dus een aanzienlijk hogere stroomvraag is bij het netwerk. Gates aan de noordkant van Utrecht en het nieuwe station zullen de gasgeneratoren ondersteunen bij hun doelstellingen, hoewel de projecten tot nu toe niet waren of nauwelijks door de omwonenden werden herkend vanwege hun afzetvoorkeuren op aardgas. Stedin heeft echter benadrukt dat de generatoren slechts zelden gebruikt zullen worden en in de overhand van de gehele winterperiode zijn. Verder kan de gasinstallatie zorgen voor extra warmtepompen, gewaderd voor duurzame warmte levering. die grunt heel het jaar

Read more »

Mike van der Hoorn open voor vertrek bij FC UtrechtDe centrale verdediger heeft aangegeven transfervrij te zijn en open voor een buitenlands avontuur. De club heeft aangegeven met hem door te willen, maar hij ziet het niet zitten om voor maar één seizoen te tekenen.

Read more »

Arnold Bruggink: 'Ajax kwetsbaar tegen standaardsituaties' na nederlaag tegen FC UtrechtESPN-analist Arnold Bruggink reageert op de nederlaag van Ajax tegen FC Utrecht en stelt dat de ploeg kwetsbaar is tegen standaardsituaties. Hij mist persoonlijkheden in het elftal van de Amsterdammers en vreest dat de play-offs tegen NEC en FC Twente de club verder zullen treffen.

Read more »

Sport Kort week 20: Ingmar Oostrom fluit FC Utrecht - Fortuna Sittard | Montgomery langer bij Utrecht DragonsIn dit overzicht houden we het laatste nieuws bij van sporters en sportteams uit de provincie Utrecht.

Read more »