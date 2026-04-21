School in Almere Haven dicht na dreigende examenstunt

De Meergronden in Almere Haven hield dinsdag de deuren gesloten na signalen van geplande ongeregeldheden, nadat voorbereidingen voor een examenstunt maandag volledig escaleerden.

De middelbare school De Meergronden in Almere Haven bleef afgelopen dinsdag noodgedwongen gesloten nadat er serieuze signalen waren binnengekomen over mogelijke ongeregeldheden. Wat een feestelijke afsluiting van de laatste schooldag voor de meivakantie had moeten worden, veranderde in een grimmige situatie die de schoolleiding dwong tot deze ingrijpende beslissing.

Een docent van de school liet bij het verlaten van het terrein weten dat de tijden waarin examenstunts nog daadwerkelijk leuk waren, helaas voorbij lijken te zijn. Zijn teleurstelling was voelbaar, terwijl het schoolplein er op deze dinsdagochtend onnatuurlijk stil bij lag, met gesloten deuren die normaal gesproken vol leven zouden zijn. De aanleiding voor de sluiting ligt in een uit de hand gelopen voorbereiding op maandagmiddag. Een kleine groep leerlingen was in nauw overleg met de schoolleiding bezig met de organisatie van een traditionele examenstunt, maar deze plannen werden bruut verstoord door een andere groep jongeren. De situatie escaleerde al snel in de aula, waar niet alleen met wc-papier werd gestrooid, maar waar volgens getuigen ook met tafels en stoelen werd gegooid. Er gingen verhalen rond over vechtpartijen, wat een zeer onveilige sfeer creëerde. De directie van de school communiceerde maandagavond via een dringende e-mail aan alle ouders dat er serieuze berichten waren binnengekomen over leerlingen die werden opgeroepen om de volgende dag met verkeerde bedoelingen naar het terrein te komen. Om de veiligheid van zowel personeel als leerlingen te waarborgen, werd besloten om de deuren gesloten te houden. Leerlingen reageren verdeeld, maar de algemene tendens onder de aanwezigen is er een van onbegrip en frustratie. Sommigen spreken hun duidelijke afkeuring uit over het geweld, waarbij wordt benadrukt dat een schoolgebouw geen plek is voor gevechten. Het incident doet pijnlijke herinneringen herleven aan vorig jaar, toen een examenstunt bij het Oostvaardercollege, onderdeel van dezelfde scholenkoepel ASG, volledig uit de hand liep. Destijds moesten politieagenten met getrokken wapenstok ingrijpen nadat vechtpartijen en vandalisme tot gewonden hadden geleid. Dat dergelijke taferelen nu dreigden te herhalen bij De Meergronden, zorgde voor een preventief ingrijpen. Hoewel het gebouw gesloten bleef, kregen leerlingen die nog persoonlijke bezittingen in hun kluisjes hadden liggen, de gelegenheid om deze onder begeleiding van de conciërge op te halen, waarmee de dag toch nog enigszins praktisch werd afgesloten ondanks de teneergeslagen stemming





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voetbalnieuws: PSG vs Lyon, Almere Promotie en Ajax KritiekEen samenvatting van het voetbalnieuws met de wedstrijd tussen Paris Saint-Germain en Olympique Lyon, de promotie van Almere City onder trainer Pastoor, en kritiek op de berichtgeving rond Ajax. Ook wordt de club AZ genoemd.

Prestaties Alex Pastoor bij Almere City verdienen erkenning; kritiek op Ajax-verslaggeving en Pastoor-beoordelingEen analyse van de opmerkelijke prestaties van Alex Pastoor bij Almere City, waarbij zijn vermogen om de club in de Eredivisie te handhaven ondanks een pragmatische speelstijl wordt benadrukt. Tevens wordt de kritiek op de negatieve berichtgeving rondom Ajax besproken en de vraag gesteld of de beoordeling van Pastoor, gebaseerd op een stille avond, terecht is.

Lekkage giftige stof in de Rotterdamse havenIn het dek van een schip in de Rotterdamse haven is zondagavond een lek ontstaan. Door deze lekkage boven de machinekamer is een giftige, bijtende stof ontstaan.

Baken Stad College werkt aan beter imago, maar vooroordelen blijven hardnekkigHet Baken Stad College in Almere wil het imago van de school verbeteren.

Middelbare school De Meergronden in Almere Haven dicht na dreiging en vernielingenMiddelbare school De Meergronden in Almere Haven sluit dinsdag de deuren vanwege ernstige zorgen over de veiligheid na een uit de hand gelopen examenstunt.

Middelbare school Almere houdt deuren dicht wegens 'verwachte ongeregeldheden'Leerlingen zouden elkaar gisteren hebben opgeroepen om vandaag met 'verkeerde bedoelingen' naar school te komen, schrijft de schoolleiding.

