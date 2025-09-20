Scholes uiterst kritisch op transferbeleid Manchester United: 'Criminele fout'

Paul Scholes fileert de transferkeuzes van Manchester United, met name de aankoop van keeper Senne Lammens. De oud-speler van United is niet te spreken over het beleid van de club en vindt dat er betere spelers aangetrokken hadden moeten worden.

Paul Scholes heeft zich uitgesproken over de transferbeslissingen van Manchester United , met name met betrekking tot de nieuwe keeper Senne Lammens . De legendarische middenvelder is bijzonder kritisch op de club en heeft zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken. Lammens, die voor een aanzienlijk bedrag van Royal Antwerp FC is overgekomen, zit momenteel op de bank, terwijl Altay Bayindir de voorkeur krijgt.

Scholes ziet dit als een duidelijk signaal van de volgens hem gebrekkige transferstrategie bij United. Zijn analyse is scherp en onomwonden: hij is niet onder de indruk van de beslissingen die de club heeft genomen op de transfermarkt en benadrukt de noodzaak van betere keuzes. Scholes benadrukt dat de huidige situatie een bewijs is van de problemen in het transferbeleid van Manchester United. Hij is van mening dat er betere opties waren en dat de club ze heeft gemist. \Scholes uit ook kritiek op de transfer van Lammens zelf. Hij benadrukt de transfersom en suggereert dat de prijs van de Belgische doelman een indicator is van zijn kwaliteiten. Volgens Scholes zou een speler van topniveau onmiddellijk in de basis staan in belangrijke wedstrijden. Hij betreurt het dat United niet heeft geprobeerd Gianluigi Donnarumma aan te trekken, die uiteindelijk bij rivaal Manchester City belandde en daar indruk maakt. Scholes is van mening dat het missen van Donnarumma een 'criminele fout' was, omdat hij een van de beste doelmannen ter wereld zou kunnen worden. Hij vergelijkt Donnarumma zelfs met Peter Schmeichel, een iconische doelman uit de geschiedenis van Manchester United. De opmerkingen van Scholes zijn een duidelijke kritiek op het beleid van de club en suggereren een behoefte aan verandering in de transferstrategie om succes te garanderen. De kritiek van Scholes komt op een moment dat Manchester United worstelt met de prestaties op het veld en de fans zich afvragen of de club de juiste stappen zet om de competitieve top te bereiken. Het is belangrijk dat de clubleiding de kritiek van Scholes ter harte neemt en de transferstrategie heroverweegt.





